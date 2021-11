মৰাণ, 29 নৱেম্বৰ : মৰাণৰ এগৰাকী কিশোৰীৰ অসাধাৰণ প্ৰতিভা(extraordinary talent in Moran) ৷ ইন্দুমণি চাংমাই নামৰ কিশোৰীগৰাকীয়ে মাত্ৰ ১৩ বছৰ বয়সতে ১৩ টাকৈ ভাষাত গীত গাই(sing the songs in thirteen different languages) মৰাণবাসীৰ লগতে ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত প্ৰশংসা বুটলিবলৈ সক্ষম হৈছে ।

মৰাণৰ সমীপৰ ১নং লেঙেৰী গাঁৱৰ মহেন্দ্ৰ চাংমাই আৰু কেতেকী চাংমাইৰ একমাত্ৰ কন্যা ইন্দুমণিয়ে মহামাৰী কৰ'ণা ভাইৰাছৰ ফলত সমগ্ৰ দেশতে লক ডাউন হৈ থকাৰ সময়ত সামাজিক মাধ্যম YouTube ত গীতসমূহ শুনি গাবলৈ চলাইছিল চৰ্চা ৷ বৰ্তমানলৈকে ১৩ টা ভিন্ন ভাষাত সুন্দৰকৈ গীত পৰিৱেশন কৰিব পাৰে কিশোৰীগৰাকীয়ে ।

১৩ বছৰীয়া কিশোৰীৰ কণ্ঠত তেৰটা ভাষাৰ গীত

কোৰিয়ান, তামিল, তেলেগু, টাই, গুজৰাটী, অৰুণাচলী, কাৰ্বিকে ধৰি মুঠ ১৩ টি ভাষাত কিশোৰীগৰাকীয়ে গীত গাই চমকিত কৰিছে সকলোকে । লেঙেৰী জাতীয় বিদ্যালয়ত অষ্টম শ্ৰেণীত অধ্যয়নৰত ইন্দুমণি গীত গোৱাৰ লগতে পঢ়া-শুনাতো দি আহিছে সমানেই গুৰুত্ব ৷ কিশোৰীগৰাকীয়ে নিজৰ প্ৰতিভা শৈলীৰে অধিক আগুৱাই যোৱাৰ কামনা কৰিছে সকলোৱে ৷

