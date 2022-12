মৰাণ, 1 ডিচেম্বৰ: মৰাণৰ জৱাহৰ নৱোদয় বিদ্যালয়ত বৃহস্পতিবাৰে পুনৰ উত্তপ্ত পৰিস্থিতি ৷ অধ্যয়নৰত ছাত্ৰৰ অভিভাৱক সকলে ঘেৰাও কৰিলে জৱাহৰ নৱোদয় বিদ্যালয় সংগঠনৰ শ্বিলং আঞ্চলিকৰ সহকাৰী আয়ুক্ত ৰাম টেকেক (Assistant Commissioner of Shillong Regional Ram Teke) । মৰাণ জৱাহৰ নৱোদয় বিদ্যালয়ত ( Jawahar Navodaya Vidyalay Moran) যোৱা ২৭ নৱেম্বৰত ২২ জন উদণ্ড ছাত্ৰই অন্তঃসত্ত্বা শিক্ষয়িত্ৰীক আক্ৰমণ কৰাৰ পিছত যোৱা তিনিটা দিনে বিদ্যালয়খনত উৰ্দ্ধতন কৰ্তৃপক্ষ উপস্থিত নোহোৱাত অভিভাৱক সকলে বিদ্যালয়খনত উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰে ৷

লগে লগে পৰিস্থিতিয়ে ভয়ানক ৰূপ লোৱাত পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ মৰাণ আৰক্ষী চক্ৰ পৰিদৰ্শক সিদ্ধেশ্বৰ বড়ো উপস্থিত হৈ ক্ষুব্ধ অভিভাৱকসকলক বুজাবলৈ চেষ্টা কৰে ৷ উল্লেখযোগ্য যে অভিযুক্ত ২২ জন ছাত্ৰৰ বিপক্ষে ভাৰপ্ৰাপ্ত অধ্যক্ষ ৰেথেচ কুমাৰ আৰু ভুক্তভোগী শিক্ষয়িত্ৰীৰ সপক্ষত তথা অধ্যয়নৰত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ সুৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত অভিভাৱকসকল আজি ওলাই আহে ৷ ইয়াৰ পাছতে ঘটনাৰ বুজ ল'বলৈ অহা জৱাহৰ নবোদয় বিদ্যালয় সংগঠনৰ শ্বিলং আঞ্চলিকৰ সহকাৰী আয়ুক্ত ৰাম টেকেক ঘেৰাও কৰি জবাবদিহি কৰে ।

বৰ্তমান অধ্যয়নৰত ছাত্ৰৰ অভিভাৱকৰ ক্ষোভ বুজিব পাৰি জৱাহৰ নৱোদয় বিদ্যালয় সংগঠনৰ শ্বিলং আঞ্চলিকৰ সহকাৰী আয়ুক্ত ৰাম টেকে অভিভাৱক সকলৰ সৈতে আলোচনাত মিলিত হয় ৷ বিদ্যালয়ত শিক্ষয়িত্ৰীক আক্ৰমণ কৰা ঘটনাৰ লগত জড়িত সকলোৰে বিৰুদ্ধে তদন্ত কৰি শাস্তিৰ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ আশ্বাস দিয়ে সহকাৰী আয়ুক্ত ৰাম টেকে । লগতে মৰাণ জৱাহৰ নৱোদয় বিদ্যালয়ত স্থায়ী অধ্যক্ষ নিযুক্তি দিয়াৰ লগতে নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা কঠোৰ কৰাৰ আশ্বাস দিয়ে অভিভাৱক সকলক ৷

ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ৰেগিংকাণ্ডৰ (Ragging incident in Dibrugarh University) চাঞ্চল্য মাৰ নৌযাওঁতেই ডিব্ৰুগড় জিলাৰ মৰাণস্থিত ডোমৰদলং জৱাহৰ নৱোদয় বিদ্যালয়ত (Teacher Students conflict in JNV Moran) ছাত্ৰৰ উদ্ভণ্ডালিত আহত হ'বলগীয়া হয় পাঁচমহীয়া অন্তঃসত্বা এগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰী (Teacher injured in students attacked) ।

ছাত্ৰৰ হাতত আক্ৰান্ত শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকীৰ নাম হৈছে অঞ্জু ৰাণী । ছাত্ৰই পৰীক্ষাত নম্বৰ কম পোৱাৰ বাবে অভিভাৱকক অভিযোগ দিয়াৰ বাবেই ২৭ নৱেম্বৰৰ সন্ধিয়া দলবদ্ধ আক্ৰমণ কৰে শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকীক ।এই ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত একাদশ শ্ৰেণীৰ সুনন্দ্ৰা দিহিঙীয়া আৰু দশম শ্ৰেণীৰ অংকুশ সিঙে এই জঘন্য কাণ্ড সংঘটিত কৰা বুলি অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল ৷ লগতে আন ২২ গৰাকী ছাত্ৰৰ তালিকাও তৈয়াৰ কৰিছিল বিদ্যালয় প্ৰশাসনে ।

