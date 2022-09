ডিব্ৰুগড়,26 ছেপ্টেম্বৰ: শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱৰ বাবে অসম চাহ নিগম লিমিটেডৰ অধীনস্থ চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিক-কৰ্মচাৰীক ২০% পূজা বানচ দিয়াৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে (State govt 20% puja bonus to tea workers) । আটছা ডিব্ৰুগড় জিলা সমিতিয়ে চৰকাৰৰ এই সিদ্ধান্তক আদৰণি জনোৱাৰ লগতে বিষয়টো সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে চাহ জনগোষ্ঠীয় সংগঠনসমূহে (All Assam tea student association reaction on puja bonus)৷

২০% পূজা বানচত অসন্তুষ্টি চাহ জনগোষ্ঠীয় সংগঠন

অসম চাহ নিগম লিমিটেডৰ অধীনস্থ চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিক-কৰ্মচাৰীক ৰাজ্য চৰকাৰে ২০% পূজাৰ বানচ দিয়া সিদ্ধান্ত সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰি 20% বানচেৰে পূজাৰ কাপোৰ-কানি কিনাটো দূৰৰে কথা কোনোধৰণৰ অভাৱেই পূৰণ নহয় (AATSA reaction on puja bonus)৷ অত্যাৱশকীয় সামগ্ৰীৰ অত্যাধিক মূল্যবৃদ্ধিৰ সময়ত চৰকাৰে পূজাৰ বানচ 20%ৰ পৰিৱৰ্তে বৃদ্ধি কৰাৰ প্ৰয়োজন আছিল বুলি চাহ জনগোষ্ঠীয় সংগঠনসমূহে কয় ৷

চৰকাৰৰ ২০% বানচ ঘোষণাৰ পাছতে চাহ জনগোষ্ঠীয় লোকসকলে পূজালৈ এসপ্তাহ বাকী থাকোতেই বানচ মোকলাই দিবলৈ চৰকাৰলৈ আহ্বান জনাইছে । তদুপৰি ঋণ প্ৰদানেৰে জোৰা-টাপলি মাৰি ২০% বানচৰ চাহ শ্ৰমিৰসকলৰ স্থায়ী সমাধান কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে ।

