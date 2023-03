১১৭ টা আত্মসহায়ক গোটক 20 হাজাৰ টকাকৈ প্ৰদান

মৰাণ, 18 মাৰ্চ: ৰাজ্যত নাৰী সবলীকৰণৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰৰ লগতে বিভিন্ন দল সংগঠনে ন ন পদক্ষেপ লোৱা পৰিলক্ষিত হৈ আহিছে ৷ এইবাৰ ডিব্ৰুগড় জিলাৰ ১২ নং লেপেটকটা সমষ্টিত সোণোৱাল কছাৰী স্বায়ত্ত শাসিত পৰিষদে (Sonowal Kachari Autonomous council) "আই ন-ভনী মহিলা সবলীকৰণ আঁচনি"ৰ অধীনত আত্মসহায়ক গোটসমূহলৈ সাহায্য প্ৰদান কৰিছে (Relief distribution to self help groups )৷

সোণোৱাল কছাৰী স্বায়ত্ত শাসিত পৰিষদে সোণোৱাল কছাৰী জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলক সবলীকৰণৰ ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ধৰণৰ আঁচনিৰ যোগেদি আগবঢ়াই নিবৰ বাবে পথ প্ৰশস্ত কৰিছে (Self help groups of Assam ) ৷ ইয়াৰে অংশস্বৰূপে শনিবাৰে ১২ নং লেপেটকটা সমষ্টিৰ সদস্য তথা সোণোৱাল কছাৰী স্বায়ত্ত শাসিত পৰিষদৰ অধ্যক্ষ মদন হাজৰিকাই "আই ন-ভনী মহিলা সবলীকৰণ যোজনা"ৰ অধীনত মহিলা আত্মসহায়ক গোট সমূহক হাঁহ-কুকুৰা, গাহৰী-ছাগলী পালন কৰিবলৈ আৰ্থিক সাহায্য হিচাপে ১১৭ টা গোটক মুঠ ২০,০০০ হাজাৰ কৈ টকা চেক প্ৰদান কৰে।

এই গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ অনুষ্ঠানত সোণোৱাল কছাৰী স্বায়ত্ত শাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য টংকেশ্বৰ সোণোৱালো উপস্থিত থাকে ৷ সোণোৱালে এই সভাত উপস্থিত হৈ উপস্থিত হৈ গোট সমূহৰ সদস্যসকলক একোখনকৈ চেক প্ৰদান কৰি ধনসমূহ সৎ কামত লগাই এগুনৰ পৰা দুগুণ আয় কেনেকৈ কৰিব পাৰি, প্ৰত্যেকে নিজৰ পৰিয়ালটোক কেনেকৈ সুন্দৰকৈ পৰিচালনা কৰিব পাৰি ইয়াৰ ওপৰত লক্ষ্য ৰাখি কাম কৰিবলৈ আহ্বান জনায় ।

ইয়াৰোপৰি এই অনুষ্ঠানত অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকে লাহোৱাল সমষ্টিৰ খনিকৰ মণ্ডলৰ সভাপতি ৰাহুল দেৱ সোণোৱাল, ডিব্ৰুগড় জিলাৰ জনজাতি মৰ্চাৰ প্ৰাক্তন সভাপতি মিন্টু নাকৰী, ডিব্ৰুগড় জিলাৰ ভৈয়াম অনুসূচীত জনজাতিৰ উপাধ্যক্ষ অভিজিৎ বড়া,খনিকৰ মণ্ডলৰ সামাজিক মাধ্যমৰ আহ্বায়ক বিষ্ণু বৰাৰ লগতে সমষ্টিৰ কেইবাগৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তিয়ে নিজৰ বক্তব্য আগবঢ়ায় ।

পূৰ্বে সোণোৱাল কছাৰী স্বায়ত্ত শাসিত পৰিষদত আঁচনি ৰূপায়ণৰ নামত ব্যাপক অনিয়ম সংঘটিত হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈ থকা সময়ত সোণোৱাল স্বায়ত্ত পৰিষদে মহিলা সবলীকৰণৰ (Women Empowerment) বাবে বিশেষ উদ্যোগ গ্ৰহণ কৰাত উৎফুল্লিত হৈছে সোণোৱাল কছাৰী ৰাইজ ।

লগতে পঢ়ক: Lecture Program Held: অসম ডাউন টাউন বিশ্ব বিদ্যালয়ত হৰি নাৰায়ণ দত্ত বৰুৱা স্মাৰক বক্তৃতা অনুষ্ঠান