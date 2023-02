আইনৰ লগতে মানৱীয়তাতাৰ দিশটোক চাবলৈ পীতাম্বৰ দেৱ গোস্বামীৰ অনুৰোধ

মৰাণ, 7 ফেব্ৰুৱাৰী: "আমাক আইন লাগিবই ৷ আইনৰ যোগেদিহে সমাজখন সুৰক্ষিত হ’ব ৷ কিন্তু তাৰ মাজতে মানৱতাৰ দিশটোও চাব লাগে ৷ প্ৰতিগৰাকী লোকে আইনৰ কথা বুজি নাপায় ৷ তেওঁলোকে কোনো এটা কাম কৰোঁতে আইন মতে কৰিব লাগেনে নাই তাকো নাজানে ৷ আইনৰ মাজেৰেও কেনেদৰে মানৱীয় দৃষ্টিভংগী বজাই ৰাখিব পাৰি এই বিষয়তো দুয়োপক্ষই চিন্তা কৰাটো উচিত ৷ ল’ৰা-ছোৱালীয়ে কেতিয়াবা প্ৰেমত পৰি বিবাহপাশত আৱদ্ধ হয় ৷ তেওঁলোকেতো বয়সৰ কথাটো নাচায় ৷ কেতিয়াবা এইক্ষেত্ৰত ঘৰখনো জড়িত হৈ থাকে ৷

কোনো লোকে কেতিয়াবা টকা পইচাৰ কাৰণেও এনে কাম কৰে ৷ ইয়াৰ কাৰণে কেৱল ল’ৰা-ছোৱালীক দোষ দিলেই নহ’ব ৷ আমাৰ আগৰ সমাজ ব্যৱস্থাত বাল্যবিবাহৰ পৰম্পৰা আছিল ৷ কিন্তু এতিয়া পৰিৱেশ সলনি হৈছে, বাল্য বিবাহক কোনো কাৰণতেই প্ৰশ্ৰয় দিব নোৱাৰি ৷" বাল্যবিবাহক লৈ আউনীআটী সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ পীতাম্বৰ দেৱ গোস্বামীয়ে এই মন্তব্য প্ৰকাশ কৰে (Pitambar Deva Goswami reacts on Child marriage)৷

যোৱা 5 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা 8 ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে ডিব্ৰুগড় জিলাৰ খোৱাঙৰ ভৰালীবাৰী নামঘৰত আউনীআটী সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ পীতাম্বৰ দেৱ গোস্বামীৰ বাহৰ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে (Satradhikar Pitambar Deva Goswami in Dibrugarh)। এই বাহৰ অনুষ্ঠানত সত্ৰাধিকাৰগৰাকীৰ লগত মত বিনিময় কৰাৰ লগতে আশিস লবলৈ ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজে ভিৰ কৰিছেহি (Satradhikar Pitambar Deva Goswami Bahar program) ৷ ৰাইজৰ অভূতপূৰ্ব সঁহাৰি দেখি অভিভূত হৈছে সত্ৰাধিকাৰগৰাকী । সত্ৰাধিকাৰগৰাকীয়ে সাংবাদিকৰ আগত বাল্য বিবাহ সন্দৰ্ভতো নিজ মতামত আগবঢ়ায় (Bahar program at Khuwang) ৷

উল্লেখ্য যে, ৰাজ্যজুৰি অব্যাহত আছে বাল্যবিবাহ বিৰোধী অভিযান (Operation against Child marriage in Assam) ৷ ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নিৰ্দেশ অনুসাৰে যোৱা 2 ফেব্ৰুৱাৰী নিশাৰ পৰা আৰক্ষীৰ অভিযানত এতিয়ালৈ প্ৰায় 2300 ৰ ওচৰা ওচৰি লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে (Many people arrested in Child marriage) ৷ এই লোকসকলৰ ভিতৰত বাল্যবিবাহত বহা স্বামীৰ লগতে, ঘৰৰ পৰিয়ালৰ লোক আৰু বিবাহ সম্পন্ন কৰা কাজী, পণ্ডিত, মৌলানাসকলকো অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে (Assam govt drive against child marriage) ৷

