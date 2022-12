ঋষিকেশ গোস্বামীয়ে ফিটা কাটি শুভাৰম্ভ কৰে বিক্ৰী আৰু প্ৰদৰ্শনী মেলা

টিংখাং,২৬ ডিচেম্বৰ: অসম চৰকাৰৰ উদ্যোগত টিংখাঙৰ ৰাজগড় চাহ বাগিচাত সোমবাৰৰে পৰা আৰম্ভ হয় বিক্ৰী আৰু প্ৰদৰ্শনী মেলা । বিক্ৰী আৰু প্ৰদৰ্শনী মেলা শুভাৰম্ভ কৰে অসম চৰকাৰৰ শিশু সাহিত্য ন্যাসৰ অধ্যক্ষ ঋষিকেশ গোস্বামীয়ে(Chairman of Childre Literature Trust Hrishikesh Goswami) । অসম চৰকাৰৰ উদ্যোগ, বাণিজ্য আৰু ৰাজহুৱা প্ৰতিষ্ঠান বিভাগ, অসম চৰকাৰৰ উদ্যোগত,জিলা উদ্যোগ আৰু বাণিজ্য কেন্দ্ৰৰ সহযোগত ডিব্ৰুগড় জিলাৰ টিংখাং ৰাজগড় চাহ বাগিচা খেলপথাৰত সোমবাৰৰ পৰা অনুষ্ঠিত হৈছে 'বিক্ৰী আৰু প্ৰদৰ্শনী মেলাখনি(Sale and exhibition fair begins on Monday) ।

অসম চৰকাৰৰ শিশু সাহিত্য ন্যাসৰ অধ্যক্ষ ঋষিকেশ গোস্বামীয়ে আনুষ্ঠানিকভাৱে শুভ উদ্বোধন কৰা বিক্ৰী আৰু প্ৰদৰ্শনী মেলাৰ মুকলি সভাত উপস্থিত থাকে কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলী, অসম চৰকাৰৰ উদ্যোগ, বানিজ্য বিভাগৰ সচিব ড৹ এচ লক্ষ্মণন, উদ্যোগ মন্ত্ৰী বিমল বড়া(Industries Minister Bimal Bora), উদ্যোগ ও বাণিজ্য বিভাগৰ আয়ুক্ত ওইনাম সৰণকুমাৰ সিং, বিধায়ক তেৰছ গোৱালা, এই পি এলৰ অধ্যক্ষ বিকুল ডেকাকে প্ৰমুখ্য কৰি বহু গণ্যমাণ্য ব্যক্তি ।

এই প্ৰদৰ্শনী তথা বাণিজ্য মেলাত প্ৰদৰ্শনী অথবা বিক্ৰীৰ লগতে উদ্যোগী নিবনুৱা আৰু নৱপ্ৰজন্মৰ যুৱক-যুৱতীসকলক উদ্যোগ আৰু বাণিজ্য ক্ষেত্ৰখনৰ প্ৰতি উৎসাহিত কৰাৰ উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ধৰণৰ আলোচনা চক্ৰ আৰু কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে । এই চৰিদিনীয়া কাৰ্যসূচীত অসমৰ প্ৰায় ৩ হাজাৰ উদ্যমী যুৱক-যুৱতীক সাঙুৰি বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ অভিজ্ঞ প্ৰশিক্ষকৰ দ্বাৰা আলোচনা চক্ৰ অনুষ্ঠিত হ'ব । য'ত মৌ পালন, বাঁহৰ সামগ্ৰী নিৰ্মাণ, পশুপালন, ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগ আদি বিষয়ত প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰা হ'ব ।

আনহাতে উক্ত বাণিজ্য মেলাৰ লগত সংগতি ৰাখি "ৰাজগড় গ্ৰন্থ আৰু সাহিত্য উৎসৱ-২০২২" আৰু "শ্ৰী শ্ৰী কৃষ্ণৰ মহাৰাস" অনুষ্ঠিত হ'ব । ইতিমধ্যে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ অহা সামগ্ৰী আৰু গ্ৰন্থ বিপনীত গ্ৰাহকৰ ভিৰ পৰিলক্ষিত হৈছে । ডিব্ৰুগড়, শিৱসাগৰ, ধেমাজি, চৰাইদেউ এই আটাইকেইখন জিলাক সামৰি অনুস্থিত কৰা হৈছে মেলাখনি ।

বিক্ৰী আৰু প্ৰদৰ্শনী মেলাখনৰ শুভাৰম্ভণী অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকি কেতবোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য আগবঢ়াই উদ্যোগ মন্ত্ৰী বিমল বড়াই । এই মেলাখনত অংশগ্ৰহণ কৰি ৰাজ্যৰ উদ্যমী যুৱক-যুৱতীসকলে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ব্যৱসায়ী তথা বিশিষ্ট ব্যক্তিসকলৰ সৈতে ভাৱবিনিময় কৰিব পাৰিব । যাৰ জৰিয়তে ৰাজ্যৰ যুৱ ব্যৱসায়ীসকল যথেষ্ট উপকৃ হ'ব পাৰিব বুলি উল্লেখ কৰে উদ্যোগ মন্ত্ৰী বিমল বড়াই ।

ইফালে অসম চৰকাৰৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত বিক্ৰী আৰু প্ৰদৰ্শনী মেলাখনিত উপস্থিত থাকি যথেষ্ট সুখী বুলি উল্লেখ কৰে অসম চৰকাৰৰ শিশু সাহিত্য ন্যাসৰ অধ্যক্ষ ঋষিকেশ গোস্বামীয়ে । উদ্যোগ মন্ত্ৰী বিমল বড়াক এই অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰাৰ বাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে গোস্বামীয়ে । যুৱক-যুৱতীসকলৰ অধ্যয়ন স্পৃহা বৃদ্ধি পায় আৰু পৰ্যাপ্ত জ্ঞানৰ অধিকাৰী হয় তাৰবাবে এই অনুষ্ঠান অতি লাভজনক হ'ব বুলি উল্লেখ কৰে গোস্বামীয়ে ।

