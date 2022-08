চাবুৱা, ২৯ আগষ্ট: এটা দিনে সন্ধানহীন হৈ থকা চাবুৱা পুলুঙা গাঁও পঞ্চায়তৰ প্ৰাক্তন সভানেত্ৰী ৰুণু গোহাঁইৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ (Dead body of social worker Runu Gohain recovered) । দেওবাৰে সন্ধিয়া প্ৰায় ৬ বজাৰ পৰা নিৰুদ্দেশ হৈ আছিল বিশিষ্ট সমাজকৰ্মীগৰাকী (Runu Gohain had been missing since Sunday) ।

চাবুৱা অঞ্চলত এগৰাকী সমাজকৰ্মী হিচাপে সকলোৰে মাজত পৰিচিত ৰুণু গোহাঁই সন্ধানহীন হোৱা ঘটনাই অঞ্চলটোত সৃষ্টি কৰিছিল চাঞ্চল্য । পৰিয়ালৰ লোকে ৰুণু গোহাঁইৰ কোনো ধৰণৰ সন্ধান লাভ নকৰাত নিশাই চাবুৱা আৰক্ষীৰ থানাত এই সম্পৰ্কত আৰক্ষীক অৱগত কৰিছিল । কিন্তু সন্ধানহীন হোৱাৰ এটা নিশাৰ পাছতে সোমবাৰে ৬০ উৰ্দ্ধৰ ৰুণু গোহাঁইৰ মৃতদেহ বেতমেলা গাঁৱৰ নিজগৃহৰ সমীপৰ এটা পুখুৰীত উদ্ধাৰ হয় ।

সন্ধিয়া প্ৰায় ৬ বজাৰ পৰা নিৰুদ্দেশ হৈ থকা ৰুণু গোহাঁইৰ মৃতদেহ পুৱাই নিজ গৃহৰ সমীপৰ এটা পুখুৰীত পৰিয়ালৰ লোকে প্ৰত্যক্ষ কৰে (Dead body recovered in pond) । ইয়াৰ পাছতে সমগ্ৰ ঘটনাই অঞ্চলটোত তীব্ৰ চাঞ্চল্য বিৰাজ কৰিছে । পুলুঙা গাঁও পঞ্চায়তৰ প্ৰাক্তন সভানেত্ৰীগৰাকীক কোনো লোকে হত্যা কৰাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰে স্থানীয় একাংশ লোকে ।

ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰি মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে । আৰক্ষীৰ তদন্তত হে পোহৰলৈ আহিব সমাজকৰ্মী তথা চাবুৱা পুলুঙা গাঁও পঞ্চায়তৰ প্ৰাক্তন সভানেত্ৰী ৰুণু গোহাঁইৰ কেনেকৈ মৃত্যু ঘটিল । ইফালে মৃত গোঁহাইৰ পৰিয়ালত উঠিছে কান্দোনৰ ৰোল ।

লগতে পঢ়ক: বৰপেটাৰ চিনপৰা ভিঠি থানত সৌৰ চাকিৰ ব্যৱস্থা