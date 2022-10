মৰাণ, 24 অক্টোবৰ: আজি পোহৰৰ উৎসৱ দেৱালী (Diwali celebrated in Assam) ৷ আজি সমগ্ৰ দেশৰ লগত ৰাজ্যজুৰি উছাহেৰে পালন কৰা হৈছে দেৱালী (Diwali celebrated in Dibrugarh)৷ দিপাৱলীৰ এই ক্ষণতে এক ব্যতিক্ৰমী প্ৰয়াসেৰে সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে ডিব্ৰুগড় নন্দলাল বৰগোঁহাই চিটি মহাবিদ্যালয়ে (Read Books titled program held in Diwali) ৷

পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলীৰ প্ৰাকক্ষণত উজনি অসমৰ উচ্চ শিক্ষাৰ অন্যতম প্ৰাণকেন্দ্ৰ ডিব্ৰুগড় নন্দলাল বৰগোঁহাই চিটি মহাবিদ্যালয়ে গ্ৰহণ কৰিছে এই ব্যতিক্ৰমী পদক্ষেপ। ফটকা-আতচবাজীৰ পৰিৱৰ্তে গ্ৰন্থ অধ্যয়নেৰে দীপাৱলী উদযাপন কৰিবলৈ ছাত্র-ছাত্ৰীৰ প্ৰতি আহ্বান জনাই চিটি মহাবিদ্যালয়ৰ অসমীয়া বিভাগৰ উদ্যোগত সোমবাৰে অনুষ্ঠিত কৰে 'কিতাপ পঢ়ো আহক' শীৰ্ষক কাৰ্যসূচী।

আলোকৰ উৎসৱ দীপান্বিতাক কিতাপৰ আলোকেৰে আলোকিত কৰাৰ প্ৰয়াসেৰে মহাবিদ্যালয়খনৰ অসমীয়া বিভাগৰ উদ্যোগত কিতাপৰ উপহাৰ কুপনৰ খেল অনুষ্ঠিত কৰি গ্ৰন্থ অধ্যয়নৰ আন্দোলন গঢ়ি তুলিলে চিটি মহাবিদ্যালয়ে। প্ৰতিবছৰৰ দৰে এইবাৰ চতুৰ্থ বৰ্ষৰ বাবে অনুষ্ঠিত কৰা এনেধৰণৰ কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে মহাবিদ্যালয়খনৰ পুথিভঁড়াললৈ সংগ্ৰহ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে প্ৰায় দহ হাজাৰ গ্ৰন্থ।

ইফালে আজি ছাত্ৰ-ছাত্ৰী সকলৰ মাজত অনুষ্ঠিত কৰা কিতাপৰ লটাৰী খেলখনত ১০ গৰাকী বিজয়ীক পুৰস্কাৰ প্ৰদান কৰে। এই লটাৰীৰ জৰিয়তে অসমীয়া বিভাগৰ পুথিভঁৰাললৈ প্ৰায় দহ হাজাৰ টকাৰ মূল্যৰ কিতাপ সংগ্ৰহ কৰিবলৈ সক্ষম হয়।

ইফালে মহাবিদ্যালয়ৰ পুথিভঁৰাললৈ প্ৰাক্তন ছাত্ৰ অভিজিত হাজৰিকা আৰু কৰৱী গগৈয়ে পাঁচখনকৈ গ্ৰন্থ আগবঢ়ায় । আনহাতে ইয়াৰ জৰিয়তে যিসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে এখন কিতাপ কিনিবলৈ সক্ষম নহয় তেওঁলোকে মহাবিদ্যালয়ৰ অসমীয়া বিভাগৰ পুথিভঁৰালৰ পৰা কিতাপ সংগ্ৰহ কৰি ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে বহু পৰিমানে উপকৃত হ'ব পাৰিব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰিছে।

আজিৰ এই গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ অনুষ্ঠানত নন্দলাল বৰগোঁহাই চিটি মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ ড০ সঞ্জীৱানন্দ বৰগোহাঁই, মহাবিদ্যালয়ৰ পৰিচালনা সমিতিৰ সভানেত্ৰী জ্যোতি বৰগোহাঁই, অসমীয়া বিভাগৰ সহকাৰী অধ্যাপক ডিগম্বৰ ফুকন, মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰাক্তন ছাত্ৰ তথা অধিবক্তা অভিজিত হাজৰিকা উপস্থিত থাকে । অসমীয়া বিভাগৰ সহকাৰী অধ্যাপক ডিগম্বৰ ফুকনে আঁত ধৰা অনুষ্ঠানটোত মহাবিদ্যালয়খনৰ ছাত্ৰ একতা সভা প্ৰাক্তন সাধাৰণ সম্পাদক দিপু গগৈও উপস্থিত থাকে ।

লগতে পঢ়ক: ডিমা হাছাওত ১৬৯ গৰাকী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীলৈ আনন্দৰাম বৰুৱা বঁটা