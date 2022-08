মৰাণ, ২৬ আগষ্ট : অসমৰ ক্ষুদ্ৰ চাহ উদ্যোগলৈ এক আশাৰ বতৰা (ray of hope to small tea growers of Assam) । শীঘ্ৰে অসমৰ ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কসকলৰ সমস্যা সমাধানৰ আশ্বাস ৰাজ্যৰ উদ্যোগ মন্ত্ৰী বিমল বড়াৰ (problems of small tea growers) । অসমৰ ক্ষুদ্ৰ চাহ উদ্যোগটোক এক নতুন গতি প্ৰদানৰ উদ্দেশ্যে অসম চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা এক নতুন চাহ নীতি প্ৰস্তুত কৰাৰ কথা ঘোষণা মন্ত্ৰী বিমল বড়াৰ (Minister Bimal Bora declared new tea policy) ।

উক্ত চাহ নীতিৰ জৰিয়তে ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কসকলে তেওঁলোকৰ বাগিচাৰ পুৰণি চাহগছ উভালি নতুনকৈ চাহগছৰ পুলি ৰোপণ কৰিব পাৰিব । তাৰ লগতে ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কসকলে কেঁচা চাহপাতৰ যাতে উচিত মূল্য লাভ কৰিব পাৰে তাৰ বাবেও কেতবোৰ নতুন আঁচনি গ্ৰহণ কৰাৰ পৰিকল্পনাৰ কথা উল্লেখ কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে (Industrial Minister of Assam Bimal Bora) । এই আঁচনিৰ অধীনত ৰাজ্যত ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কসকলে সমবায় ভিত্তিত ক্ষুদ্ৰ আৰু বৃহৎ চাহ কলঘৰ স্থাপন কৰিব পাৰিব বুলিও প্ৰকাশ মন্ত্ৰী বিমল বড়াৰ ।

এই সন্দৰ্ভত ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিৰ লগত জড়িত সংগঠনসমূহৰ সৈতে এলানি আলোচনাত মিলিত হোৱাৰ কথাও উল্লেখ কৰে মন্ত্ৰী বিমল বৰাই (Bimal Bora meeting with tea associations) । উক্ত নতুন আঁচনিৰ জৰিয়তে অসমৰ ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কসকলৰ দীৰ্ঘদিনীয়া সমস্যা সমাধান হ'ব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে । বৃহস্পতিবাৰে নিশা টিংখাঙৰ নীলমণি আৰু জোকতলি চাহ বাগিচাত নতুনকৈ দুটা আদৰ্শ অংগনৱাড়ী কেন্দ্ৰ আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰি সাংবাদিকৰ আগত এই কথা সদৰী কৰে উদ্যোগ মন্ত্ৰী বিমল বড়াই (Bimal Bora inaugurated Anganwadi Centre) ।

উল্লেখযোগ্য যে টিংখাং সমষ্টিত শিশু আৰু প্ৰসূতি মাতৃসকলৰ বাবে আধুনিক সুবিধাযুক্ত মুঠ ১১ টা অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰ আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰা হয় (11 modern Anganwadi Centre inaugurated) ।

