অইলৰ পুঁজিৰে গৰাখহনীয়া ৰোধৰ আধাৰশিলা স্থাপন

ডিব্ৰুগড়,২৭ ফ্ৰেব্ৰুৱাৰী: দুলীয়াজানৰ তিপলিং নলনী পথাৰত বুঢ়ীদিহিং নদীৰ খহনীয়াই লৈছে ভয়ংকৰ ৰূপ(Erosion of Buridihing River) । ইতিমধ্যে নদীখনৰ খহনীয়াত জাহ গৈছে বহু লোকৰ কৃষিভূমি(Erosion in Duliajan) । খহনীয়া ৰোধৰ বাবে দীৰ্ঘদিন ধৰি নৈপৰীয়া ৰাইজে চৰকাৰক উত্থাপন কৰি আহিছিল দাবী । কিন্তু ৰাইজৰ দীৰ্ঘদিনীয়া দাবী তথা অভিযোগৰ পাছতো কোনো এখন চৰকাৰে এই গৰাখহনীয়া সমস্যা সমাধান কৰিবলৈ আগবাঢ়ি অহা নাছিল ।

অৱশেষত ৰাইজৰ এই বৃহৎ সমস্যা সমাধানৰ বাবে আগবাঢ়ি আহিল অইল ইণ্ডিয়া কৰ্তৃপক্ষ । কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী তথা স্থানীয় সাংসদ ৰামেশ্বৰ তেলীয়েও(Union Minister Rameswar Teli) ৰাইজৰ এই সমস্যা সমাধান কৰিব নোৱাৰিলে যদিও দেওবাৰে সাংসদগৰাকীয়েই শুভাৰম্ভ কৰিলে অইল ইণ্ডিয়াৰ পুঁজিৰে নিৰ্মাণ হ’ব লগা গৰাখহনীয়া প্ৰতিৰোধী আঁচনিখন(Rameswar teli lays foundation stone of anti-erosion scheme)। দুলীয়াজানৰ তিপলিং পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত নলনী পথাৰত বুঢ়ীদিহিং নদীৰ খহনীয়া ৰোধ কৰিবলৈ অইল ইণ্ডিয়াৰ পুঁজিৰে নলনী পথাৰত আঁচনিখনৰ ফিটা কাটি শুভাৰম্ভ কৰিলে ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ তথা কেন্দ্ৰীয় পেট্ৰ'লিয়াম আৰু প্ৰাকৃতিক গেছ মন্ত্রণালয় তথা শ্রম নিয়োগ দপ্তৰৰ ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলীৰ লগতে দুলীয়াজানৰ বিধায়ক তেৰছ গোৱালাই(Inauguration of anti-erosion project in Duliajan) ।

দুলীয়াজানস্থিত অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডৰ দ্বাৰা মঞ্জুৰীকৃত পুঁজিৰে ডিব্ৰুগড় জলসম্পদ সংমণ্ডলৰ যোগেদি মুঠ ১.৭৫ কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কৰিবলৈ লোৱা বুঢ়ীদিহিং নদীৰ খহনীয়া ৰোধ কৰিবলৈ প্রায় ১৬৫ মিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ পাৰ্কুপাইন তথা জিও বেগ স্থাপনৰ পৰিকল্পনা কৰা হৈছে । লগতে অইল ইণ্ডিয়াৰ দ্বাৰা নলনী পথাৰৰ প্ৰস্তাৱিত পানী বিশুদ্ধিকৰণৰ কাম আৰম্ভ কৰা হৈছে ।

কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আধাৰশিলা স্থাপন কৰি কয় যে, ৰাজ্য চৰকাৰৰ লগতে বিশ্ব বেংকক এই গৰাখহনীয়া প্ৰতিৰোধ আঁচনি ৰূপায়ণৰ বাবে প্ৰস্তাৱ দিয়া হৈছিল । কিন্তু অইল ইণ্ডিয়াৰ পুঁজিৰে প্ৰাৰম্ভিক কাম আৰম্ভ কৰা হৈছে । মুঠৰ ওপৰত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী হৈয়ো নিজ সমষ্টিৰ ৰাইজৰ গৰাখহনীয়া সমস্যা সমাধান কৰিবলৈ ব্যৰ্থ হোৱা কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলীয়ে অইল ইণ্ডিয়াৰ পুঁজিৰে আধাৰশিলা স্থাপন কৰি কৈ গ'ল উন্নয়নৰ কথা ।

