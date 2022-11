মৰাণ, 14 নৱেম্বৰ : টিংখাঙৰ শালমাৰী দীঘলীয়াত অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেড (Oil India Limited)ৰ বিৰুদ্ধে ক্ষুব্ধ হৈ উঠিছে ৰাইজ । অঞ্চলটোৰ অইল তিনিআলিৰ পৰা শালমাৰী দীঘলীয়া ‌গাঁও সংযোগী মূল পথছোৱা দীৰ্ঘদিন ধৰি অইল কৰ্তৃপক্ষৰ হেমাহিৰ বাবে নিৰ্মাণকাৰ্য ‌সম্পূৰ্ণ হৈ নুঠিল বুলি অভিযোগ তুলি ক্ষুব্ধ হৈ উঠিছে অঞ্চলটোৰ শ শ ৰাইজ ।

উল্লেখ্য যে, শালমাৰী দীঘলীয়াকে ধৰি ইয়াৰ আশে-পাশে থকা বহুকেইখন গাঁৱৰ যাতায়তৰ মূল পথ তথা অইল ইণ্ডিয়াই এই বৃহত্তৰ অঞ্চলত কাৰ্য সম্পাদনত ব্যৱহাৰ কৰা মূল পথছোৱা যোৱা দুবছৰ ধৰি পুনৰ নিৰ্মাণৰ নামত অইল কৰ্তৃপক্ষৰ দ্বাৰা সম্পূৰ্ণৰূপে ভাঙি পেলোৱা হৈছিল (Protest against OIL demanding construction of road) । ফলত ধূলিময় আৰু বিধস্ত হৈ পৰা পথছোৱাৰ বাবে বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়লৈ অহা-যোৱা কৰা ছাত্ৰ-ছাত্ৰী সকলৰ লগতে সৰ্ব সাধাৰণ ৰাইজে দুৰ্ভোগ ভুগিবলগীয়া হৈছে (Public protest against oil india limited) ।

টিংখাঙত অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডৰ বিৰুদ্ধে ক্ষুব্ধ ৰাইজ

সোমবাৰে শালমাৰী দীঘলীয়া যুৱ সমাজৰ উদ্যোগত অঞ্চলটোৰ কেইবাখনো গাঁৱৰ ৰাইজে পুৱাৰে পৰা শালমাৰী ১ নং তেল সংগ্ৰহ কেন্দ্ৰৰ সন্মুখত একত্ৰিত হৈ অইলৰ সকলো ধৰণৰ কাৰ্য সম্পাদন অনিৰ্দিষ্ট কাললৈ বন্ধ কৰি‌ ৰাখিছে । অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডে পথ নিৰ্মাণৰ কাম কাৰ্যকৰী তুলিলেহে বন্ধ উঠাই লোৱা হ'ব বুলি জনাইছে প্ৰতিবাদী জনতাই ।

