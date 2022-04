মৰাণ, 10 এপ্ৰিল : দেওবাৰৰ পৰা দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে ডিব্ৰুগড়ত চৌকিডিংগী খেলপথাৰত আয়োজন কৰা হৈছে জলপথ সন্মিলন (Waterways conclave in Dibrugarh) ৷ যাৰ বাবে শনিবাৰে এই সন্মিলনৰ পূৰ্বে ডিব্ৰুগড়ত কেন্দ্ৰীয় বন্দৰ, জাহাজ পৰিবহণ আৰু জলপথ মন্ত্ৰালয়ৰ ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী শান্তনু ঠাকুৰে সম্বোধন কৰে এক সংবাদমেলৰ (Press meet of minister Shantanu thakur in Dibrugarh) ৷

এই সন্মিলনত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰী, সৰ্বানন্দ সোণোৱালকে ধৰি কেইবাগৰাকী কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী উপস্থিত থকাৰ কথা উল্লেখ কৰে ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী শান্তনু ঠাকুৰে ৷ লগতে তেওঁ কয় যে, ভূটান, নেপাল, বাংলাদেশ, ম্যানমাৰকে ধৰি কেইবাখনো বহিঃৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰতিনিধিৰ লগতে বহিঃৰাষ্ট্ৰৰ কেইজনো মন্ত্ৰীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিব এই সন্মিলনত ।

জলপথ সন্মিলন সন্দৰ্ভত ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী শান্তনু ঠাকুৰৰ সংবাদমেল

এই সন্মিলনতে উত্তৰ-পূৱৰ উন্নয়নত জলপথ ব্যৱহাৰৰে যাতায়ত, যোগাযোগ আৰু বাণিজ্যিক উন্নয়নৰ দিশটো বিশেষ গুৰুত্ব দিব হ’ব ৷ লগতে এই সন্মিলনত এখন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ বিভিন্ন সামগ্ৰীৰ প্ৰদৰ্শনৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে বুলি ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী শান্তনু ঠাকুৰে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত উল্লেখ কৰে ।

লগতে পঢ়ক : Pakistan political crisis : পাকিস্তানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ পদৰ পৰা বহিষ্কাৰ ইমৰাণ খান