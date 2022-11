মৰাণ, 21 নৱেম্বৰ: দেওবাৰে অসম চেতিয়া সন্মিলনীৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিয়ে খোৱাঙত আয়োজন কৰে এখন সংবাদ মেলৰ ৷ চেতিয়া সন্মিলনীৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ সভাপতি, সম্পাদকৰ লগতে কেন্দ্ৰীয় আৰু জিলা সমিতিৰ কেইবাজনো বিষয়ববীয়া উপস্থিত থকা এই সংবাদমেলখনত সন্মিলনীৰ বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্তৰ কথা সদৰি কৰে ৷

সন্মিলনীৰ বিষয়ববীয়াসকলে সংবাদমেলত জানিব দিয়া অনুসৰি, অসম চেতিয়া সন্মিলনীৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ উদ্যোগত আৰু খোৱাং আঞ্চলিক সমিতিৰ সহযোগত খোৱাং চাৰিআলিৰ ৰাজহুৱা প্ৰেক্ষাগৃহত দেওবাৰে কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ সাধাৰণ সভাখন অনুষ্ঠিত হয় ।

এই সভাত চেতিয়া সন্মিলনীৰ সংবিধানখন গৃহিত কৰাৰ লগতে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয় । সভাৰ সিদ্ধান্ত অনুসৰি চেতিয়া সন্মিলনীৰ আগন্তুক প্ৰথম দ্বিবাৰ্ষিক অধিৱেশনখন 2023 চনৰ জানুৱাৰীৰ ২১ আৰু ২২ তাৰিখে বেতবাৰীত অনুষ্ঠিত হ’ব (First Biennial Session of Chetia Sanmilanee) । চেতিয়া সন্মিলনীৰ বেতবাৰী আৰু হাঁ‌হচৰা আঞ্চলিকৰ যৌথ উদ্যোগত আয়োজন কৰা হ’ব এই অধিৱেশন ।

চেতিয়াসকলে নিজৰ বংশৰ ভিতৰত পাতিব নোৱাৰিব বিবাহ

সংবাদমেলত কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ নেতৃত্বই চেতিয়া সন্মিলনীৰ লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্যৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰি কয় যে, চেতিয়া বংশৰ লোক সকলক একত্ৰিত কৰাই হৈছে চেতিয়া সন্মিলনীৰ মূল লক্ষ্য । সন্মিলনীয়ে কোনো ধৰ্মকে অৱজ্ঞা বা অৱহেলা নকৰাৰ লগতে কোনো দলীয় ৰাজনীতিত চেতিয়া সন্মিলনী জড়িত নহয় বুলিও সংবাদমেলখনত উল্লেখ কৰে । লগতে চেতিয়া বংশৰ প্ৰতিজন লোকক অসম চেতিয়া সন্মিলনীৰ অংশীদাৰী কৰিবলৈ কেন্দ্ৰীয় সমিতিয়ে প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰখা বুলি সংবাদমেলত জানিবলৈ দিয়ে ।

দেওবাৰে কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ সাধাৰণ সভাখনত লোৱা এক গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্তটো হৈছে, এতিয়াৰে পৰা চেতিয়া বংশৰ লোকে তেওঁলোকৰ একে বংশ অৰ্থাৎ চেতিয়া বংশৰ লোকৰ লগত বিবাহ পাশত আৱদ্ধ হ'ব নোৱাৰিব (People of Chetia clan cannot marry their own clan) । তাৰোপৰি অসম চেতিয়া সন্মিলনীৰ অংশীদাৰী হোৱা লোকে অৱমাননা কৰিব নোৱাৰিব সন্মিলনীৰ সংবিধান ।

লগতে পঢ়ক: Lachit Divas in Delhi : জনশূন্য জনতা ভৱন, মন্ত্ৰী-আমোলাৰ দিল্লী গমন