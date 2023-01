ৰাজ্য চৰকাৰৰ উদ্য়োগত টিপামত মে-ডাম-মেফি

মৰাণ, ২৯ জানুৱাৰী: ডিব্ৰুগড় জিলাৰ এক ঐতিহ্যপূৰ্ণ ঠাই হৈছে নাহৰকটীয়াৰ টিপাম । এই নাহৰকটীয়া টিপামতেই এইবাৰ কেন্দ্ৰীয়ভাৱে ৩১ জনুৱাৰীত অনুষ্ঠিত হ'ব মে-ডাম-মেফি (Preparation of Me dam me phi in Tipam)। মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নিৰ্দেশতেই এইবাৰ এই ঐতিহাসিক ক্ষেত্ৰত অনুষ্ঠিত হ'ব মে-ডাম-মেফি । এই উপলক্ষে শনিবাৰে টিপামত উপস্থিত হৈ মে-ডাম-মেফিৰ ব্যৱস্থাপনাৰ বুজ ল'লে সাংস্কৃতিক মন্ত্ৰী বিমল বড়াই (Bimal Bora observed Me dam me phi Preparation)। পৰিদৰ্শনৰ সময়ত সাংস্কৃতিক মন্ত্ৰী বিমল বড়াৰ সৈতে ডিব্ৰুগড়ৰ জিলা উপায়ুক্ত বিশ্বজিৎ পেগু, অসম গেছ কোম্পানীৰ উপাধ্যক্ষ ইন্দ্ৰ গগৈ, জিলা প্ৰশাসন আৰু সাংস্কৃতিক বিভাগৰ বিষয়াসকল উপস্থিত থাকে ।

ঐতিহাসিক টিপাম ক্ষেত্ৰক পৰ্যটকৰ আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰ হিচাপে গঢ়ি তুলিবলৈ টিপামত ৰাজ্য চৰকাৰে এইবাৰ মে‌-ডাম-মেফি অনুষ্ঠিত কৰাৰ বাবে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে । মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই অনুষ্ঠানত অংশ গ্ৰহণ কৰিব । অনুষ্ঠানটোত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ সৈতে ৰাজ্য চৰকাৰৰ বহু কেইগৰাকী কেবিনেট মন্ত্ৰীৰ উপৰিও কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিব । ইতিমধ্যে ডিব্ৰুগড় জিলা প্ৰশাসন আৰু ৰাজ্যৰ সাংস্কৃতিক বিভাগে যুদ্ধকালীনভাৱে চলাইছে মে‌-ডাম-মেফি অনুষ্ঠানৰ প্ৰস্তুতি । ঐতিহাসিক টিপামতেই পূৰ্ব পুৰুষসকলক স্মৰণ কৰিবৰ কাৰণে আহোম প্ৰথা অনুসৰি মে‌-ডাম-মেফি অনুষ্ঠিত কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে ।

তথ্য় অনুসৰি স্বৰ্গদেউ চাওলুং ছ্য়ুকাফাই পাটকাই পৰ্বত পাৰ হৈ প্ৰথমে এই টিপামতে বাহৰ পাতিছিল (Chao lung Su ka phaa)। তেওঁ এই টিপামৰ পৰাই অসম ভূমি প্ৰত্যক্ষ কৰি অভিভূত হৈ পৰিছিল । পৰৱৰ্তী সময়ত এই টিপামৰ পৰাই এক চিন্তা লৈ তেওঁ এখন আধুনিক অসমীয়া সমাজ নিৰ্মাণৰ ভেটি গঢ় দি থৈ যায় । টিপামক আহোম ৰাজ্যৰ প্ৰথম অস্থায়ী ৰাজধানী বুলি কোৱা হয় ।

বিভিন্ন বুৰঞ্জীত উল্লেখ কৰা অনুসৰি স্বৰ্গদেউ চাওল্যুং ছ্য়ুকাফাই চীন দেশৰ য়ুনান প্ৰদেশ ত্যাগ কৰি এখন নতুন ৰাজ্যৰ সপোন বুকুত বান্ধি ১৫ বছৰ কাল বিভিন্ন ঠাই ঘূৰি ফুৰিছিল । তাৰ পাচত টিপাম দেওশালী পাহাৰৰ সুউচ্চ টিলাত উপস্থিত হৈ তিনি বছৰ টিপামত থাকি আহোম ৰাজ্যৰ পাতনি মেলিছিল ।

টিপামৰ নাম ১২২৮ খ্ৰীষ্টাব্দৰ পৰাই বুৰঞ্জীত লিপিবদ্ধ হৈ আছে । আকৰ্ষণীয় প্ৰাকৃতিক শোভাৰ লগতে ঐতিহাসিক কীৰ্তিচিহ্ন আৰু মঠ-মন্দিৰ, নামঘৰ আদি পৰিদৰ্শন কৰিব পৰাকৈ এই অঞ্চলটোত সকলোবোৰেই আছে । দেশ-বিদেশৰ পৰ্যটকসকলে অভয়াৰণ্য দৰ্শনৰ লগতে বন্যপ্ৰাণী প্ৰত্য়ক্ষ কৰিব পৰাকৈ টিপামৰ গাতে আছে দিহিং-পাটকাই বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্য, জয়পুৰ বৰ্ষাৰণ্য আদি ।

