অসমৰ গৌৰৱ ঢোলেৰে জগত জিনাৰ প্ৰয়াস মৰাণৰ প্ৰাৰ্থনা চুতীয়াই

মৰাণ,১১ জানুৱাৰী: অসমৰ গৌৰৱ ঢোলেৰে জগত জিনাৰ প্ৰয়াস মৰাণৰ এগৰাকী কিশোৰীৰ । ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত ঢোলবাদনৰে গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিলে কিশোৰীগৰাকীয়ে । ওডিশাৰ ভুৱনেশ্বৰত অনুষ্ঠিত ৰাষ্ট্ৰীয় কলা উৎসৱত বাদ্যযন্ত্ৰ শাখাত(Musical Instruments Section at National Art Festival) ঢোল বাদনেৰে প্ৰথম স্থান দখল কৰি অসমৰ লগতে মৰাণলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে কিশোৰীগৰাকীয়ে(Prarthana Chutia of wins National Art Festival) ৷ ঢোল বাদনেৰে জগত জিনিলে মৰাণৰ প্ৰাৰ্থনা চুতীয়াই(Accivement of Moran girl) ।

মৰাণ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী প্ৰাৰ্থনা চুতীয়াই প্ৰতিযোগিতাত অসম দলক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি এই বিৰল সন্মান কঢ়িয়াই আনিবলৈ সক্ষম হয় ৷ মৰাণৰ ডোমৰদলং নিবাসী সাংস্কৃতিক কৰ্মী দাদুল চুতীয়াৰ কন্যা প্ৰাৰ্থনাই ৬ বছৰ বয়সৰ পৰাই পিতৃৰ পৰা ঢোলৰ প্ৰশিক্ষণ লাভ কৰিছিল ৷ বৰ্তমান ঢোল বাদনেৰে সুনাম কঢ়িয়াবলৈ সক্ষম হোৱা প্ৰাৰ্থনাৰ ইচ্ছা ভৱিষ্যতে এগৰাকী ভাল ঢুলীয়া হিচাপে নিজকে গঢ় দিয়াৰ ৷

ৰাষ্ট্ৰীয় কলা উৎসৱত শ্ৰেষ্ঠত্ব লাভ কৰি মঙলবাৰে নিশা মৰাণত উপস্থিত হোৱাৰ পাছতে স্থানীয় ব্যক্তি, দল-সংগঠনে কিশোৰী গৰাকীক সম্বৰ্দ্ধনা জ্ঞাপন কৰে । চুতীয়া জাতি যুৱ সন্মিলনৰ চৰাইদেউ জিলা সমিতি, মৰাণ আঞ্চলিক সমিতি, অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ মৰাণ আঞ্চলিক সমিতি, আহোম জাতীয় গণমঞ্চৰ কেন্দ্ৰীয় সহকাৰী সম্পাদক অকণ ভূঞা, মৰাণ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ কৰ্তৃপক্ষকে ধৰি বিভিন্নজনে প্ৰাৰ্থনা চুতীয়াক সম্বৰ্দ্ধনা জ্ঞাপন কৰে ৷

আনহাতে প্ৰথমবাৰৰ বাবে চৰাইদেউ জিলাৰ পৰা নিৰ্বাচিত হৈ অসম দলক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি সুনাম অৰ্জন কৰা প্ৰাৰ্থনা নিজৰ সফলতাত অত্যন্ত সুখী ৷ এই সফলতা অৰ্জন কৰি স্ব-গৃহত উপস্থিত হোৱাৰ পাছতে আবেগিক হৈ পৰে প্ৰাৰ্থনা । এক আবেগিক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় প্ৰাৰ্থনা চুতীয়াৰ বাসগৃহত । সন্তানৰ সাফল্যত আনন্দৰ চকুলো টুকিলে আত্মীয়-স্বজনে । দীৰ্ঘদিনৰ কষ্টৰ ফল লাভ কৰা বুলি উল্লেখ কৰে প্ৰাৰ্থনাৰ পিতৃয়ে ।

উল্লেখ্যযোগ্য যে, ৩ জানুৱাৰীৰ পৰা অনুষ্ঠিত হোৱা কলা উৎসৱত ভাৰতৰ ৩৭ খন ৰাজ্যই অংশগ্ৰহণ কৰাৰ লগতে আৰু অসমৰ ২০ জনীয়া লোকবাদ্য বাদক আৰু শিল্পীৰ দলে অংশগ্ৰহণ কৰিলে বুলি জানিব পৰা গৈছে । প্ৰাৰ্থনা চুতীয়াই এই সফলতা কঢ়িয়াবলৈ সক্ষম হোৱাৰ পাছতে প্ৰাৰ্থনা চুতীয়াক লৈ এতিয়া গৌৰৱান্বিত মৰাণৰ লগতে অসমৰ ৰাইজ ।

লগতে পঢ়ক: New assamese movie: এপ্ৰিলত ছবিগৃহলৈ আহিব নতুন অসমীয়া ছবি যোদ্ধা