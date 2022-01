মৰাণ, 29 জানুৱাৰী : অৱশেষত গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে ক্ষমতা কৰ্তন কৰিলে সোণোৱাল কছাৰী স্বায়ত্ত শাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী দীপুৰঞ্জন মাক্ৰাৰীৰ (Power cuts in CEO of Sonowal Kachari Autonomous Council) ৷ পৰিষদৰ ১৯ জনকৈ সদস্যই মুখ্য কাৰ্যবাহীগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে অনাস্থা প্ৰস্তাৱ অনাৰ পাছতে ন্যায়ালয়ে ২৫ জানুৱাৰীত মুখ্য কাৰ্যবাহীগৰাকীৰ ক্ষমতা কৰ্তন কৰে ৷ অৱশ্যে দুয়োপক্ষৰ মাজত এতিয়াও ন্যায়িক যুঁজ অব্যাহত আছে । উল্লেখ্য যে, ২৩ ফেব্ৰুৱাৰীত হ'ব ন্যায়ালয়ৰ পৰৱৰ্তী শুনানি(Next hearing will be held on February 23) ৷

উল্লেখ্য যে, দীৰ্ঘদিন ধৰি পৰিষদৰ সামূহিক কামকাজ আৰু সিদ্ধান্তৰ ক্ষেত্ৰত মুখ্য কাৰ্যবাহী দীপুৰঞ্জন মাক্ৰাৰীয়ে একনায়কত্ববাদ চলাই অহাৰ লগতে চৰকাৰী বিভিন্ন আঁচনি ৰূপায়ণৰ ক্ষেত্ৰত অনিয়ম সংঘটিত কৰি অহাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈ আহিছিল । যাৰ বাবে মুখ্য কাৰ্যবাহী গৰাকীৰ কামকাজত পৰিষদৰ সদস্যসকলে অসন্তষ্টি প্ৰকাশ কৰাৰ লগতে ১৯ জনকৈ সদস্যই ২০২১ বৰ্ষৰ ৪ ডিচেম্বৰত অনাস্থা প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰিবলৈ বাধ্য হয় ।

বৰ্তমান সোণোৱাল কছাৰী স্বায়ত্ত শাসিত পৰিষদৰ উপ-মুখ্য কাৰ্যবাহী টংকেশ্বৰ সোনোৱালক পৰিষদৰ কাৰ্যালয়ৰ কামকাজ তদাৰকৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছে ।

