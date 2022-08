মৰাণ, ১৩আগষ্ট: দেশৰ ৭৫ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস (75th Years of Independence) পালনৰ বাবে সাজু হৈছে দেশবাসী । সমগ্ৰ দেশে ‘আজাদী কা অমৃত মহোৎসৱ’ৰ (Azadi ka Amrit Mahotsav) লগত সংগতি ৰাখি পালন কৰিছে ‘হৰ ঘৰ ত্ৰিৰংগা’ (Har Ghar Tiranga) কাৰ্যসূচী । প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডীয়ে সকলো নাগৰিকক দেশৰ অখণ্ডতা, ৰাষ্ট্ৰপ্ৰেম, ৰাষ্ট্ৰীয় একতাৰ ভাৱনাক জাগ্ৰত কৰিবলৈ এই আহ্বান জনাইছে । এই আহ্বানক সাফল্যমণ্ডিত কৰিবলৈ শুকুৰবাৰে মৰাণ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত ৰূপায়ণ কৰা হ'ল এক বিশেষ কাৰ্যসূচী । বিদ্যালয়খনত বিশাল কেনভাছত অংকন তিনিগৰাকী স্বাধীনতা সেনানীৰ ছবি (Pictures of freedom fighters painted on canvas in Moran)।

সহস্ৰাধিক শিক্ষাৰ্থীৰ হাতৰ চাপেৰে অংকন তিনিগৰাকী স্বাধীনতা সেনানীৰ ছবি

'আজাদী কা অমৃত মহোৎসৱ’ৰ লগত সংগতি ৰাখি মৰাণ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত ৰূপায়ণ কৰা এক বিশেষ কাৰ্যসূচীয়ে চৰ্চা লাভ কৰিছে । স্বাধীনতা দিৱসৰ মহত্ব ছাত্ৰ- ছাত্ৰী সকলক উপলব্ধি কৰোৱাৰ উদ্দেশ্যে হাতৰ চাপেৰে অংকন কৰা হ'ল তিনিগৰাকী স্বাধীনতা যুঁজাৰুৰ ছবি । সহস্ৰাধিক ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ হাতৰ চাপেৰে মৰাণ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত অংকন কৰা তিনিগৰাকী স্বাধীনতা যুঁজাৰুৰ ছবিয়ে শিক্ষাৰ্ক্ষীৰ লগতে ৰাইজৰ পৰা প্ৰশংসা বুটলিবলৈ সক্ষম হয় ।

এইক্ষেত্ৰত আগভাগ লয় আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খ্যাতিসম্পন্ন চিত্ৰশিল্পী ৰবিন বড়োৱে । তেওঁ বিদ্যালয়খনৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ হাতৰ চাপ লৈ অংকন কৰে জাতিৰ পিতা মহাত্মা গান্ধী(Mahatma Gandhi), স্বাধীনতা সেনানী ভগত সিং(Bhagat Singh) আৰু মনিৰাম দেৱানৰ(Maniram Dewan)প্ৰতিচ্ছবি । উল্লেখ্য় যে এক ব্যতিক্ৰমী কৌশল অৱলম্বন কৰি অংকন কৰা এই ছবি চাবলৈ মৰাণ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত পুৱাৰে পৰাই ৰাইজে ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হয় ।

