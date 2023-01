মৰাণত শোকাৱহ পথ দূৰ্ঘটনা

মৰাণ, 11 জানুৱাৰী : ৰাজ্যজুৰি ভোগালীৰ উছাহ-উদ্দীপনা (Bhogali bihu celebration in Assam) ৷ ভোগালীৰ উৰুকাৰ আনন্দ উছাহৰ মাজতে নিশা মৰাণত সংঘটিত হ’ল এক শোকাৱহ পথ দুৰ্ঘটনা ৷ চৰাইদেউ জিলাৰ মৰাণহাট আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত বিষ্ণুপুৰত সংঘটিত হৈছে শোকাৱহ দুৰ্ঘটনাটো ৷

দুৰ্ঘটনাটোত এজন লোক নিহত হোৱাৰ লগতে দুজন লোক গুৰুতৰভাৱে আহত হয় বুলি জানিবলৈ পৰা গৈছে ৷ চৰাইদেউ জিলাৰ মৰাণহাট আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত বিষ্ণুপুৰত শণিবাৰৰ নিশা সংঘটিত হোৱা এই পথ দূৰ্ঘটনাটোত নিহত ব্যক্তিজন হৈছে বিষ্ণুপুৰৰ জোন শৰ্মা (৪৫) ৷ জানিব পৰা অনুসৰি আনদিনাৰ দৰে জোন শৰ্মাই মৰাণ নগৰত থকা দোকান বন্ধ কৰি বিষ্ণুপুৰত থকা ঘৰলৈ খোজকাঢ়ি গৈ থকা অৱস্থাতে একে দিশেৰে গৈ থকা এখন মটৰ চাইকেলে মহতিয়াই নিয়ে জোন শৰ্মাক (One died in accident in Moran)৷

প্ৰত্যক্ষদৰ্শীৰ মতে, দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰা মটৰ চাইকেলখনৰ নম্বৰ AS 06 F 4813 ৷ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰিয়েই মটৰ চাইকেলখনৰ চালকজনে ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলায়ন কৰে বুলি জানিবলৈ দিলে স্থানীয় লোকে ৷ স্থানীয় লোকে উল্লেখ কৰা অনুসৰি, দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰা বাহনখনৰ চালকজন মৰাণ খুমটাইৰ প্ৰাঞ্জল শৰ্মা ৷ আনহাতে একে সময়তে বিপৰীত দিশৰ পৰা অহা AS 06 F 9766 নম্বৰৰ আন এখন মটৰ চাইকেলে জোন শৰ্মাক পুনৰ এবাৰ খুন্দিয়ায় ৷ লগতে বাইক আৰোহীজনো বাগৰি পৰে বুলি জানিবলৈ পৰা গৈছে (Two injured in Moran accident) ৷

ইফালে জোন শৰ্মাক দ্বিতীয়বাৰ খুন্দিওৱা মটৰ চাইকেলখনৰ চালকজন গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে আৰু আহত লোকজন খুমটাইৰ অবিনাশ তাঁতী (23) বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷ দুয়োজনকে ততাতৈয়াকৈ মৰাণ তিলৈ সামূহিক স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰত ভৰ্তি কৰা হয় যদিও জোন শৰ্মাৰ মৃত্যু হোৱা বুলি ঘোষণা কৰে চিকিৎসালয় কৰ্তৃপক্ষই ৷

আনহাতে গুৰুতৰভাৱে আহত অবিনাশ তাঁতীক উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে ডিব্ৰুগড়ৰ অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতাল লৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় (Assam medical college hospital) ৷

মৃত জোন শৰ্মাক খুন্দিওৱা প্ৰথমখন মটৰ চাইকেলৰ চালক প্ৰাঞ্জল শৰ্মাও দুৰ্ঘটনাত আহত হয় যদিও বিপদমুক্ত বুলি জানিবলৈ পৰা গৈছে ৷ ভোগালীৰ উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশৰ মাজতে এই দুৰ্ঘটনাৰ বাতৰিয়ে সমগ্ৰ অঞ্চলজুৰি পেলাইছে শোকৰ ছাঁ ৷

