মৰাণ, 25 নৱেম্বৰ : হাজাৰ হাজাৰ শ্ৰমিকৰ জীৱিকালৈ ভাবুকি নমাই বন্ধ হোৱাৰ দিশে গতি কৰিছে ডিব্ৰুগড়ৰ ডিব্ৰুগড়ৰ মদাৰখাট চাহ বাগিচা (Modarkhat Tea Garden to be closed)৷ প্ৰৱল প্ৰতিবাদৰ পিছতো গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা নাই বাগিচাৰ মালিক পক্ষৰ লগতে চৰকাৰে ৷ কেইবামাহ ধৰি অচল হৈ আছে চাহ বাগিচাখনৰ উৎপাদন (production defunct in Modarkhat tea garden) ৷

যাৰ বাবে এতিয়া ভয়াবহ সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে বাগিচাখনৰ লগত জড়িত 6 হাজাৰোধিক শ্ৰমিক । যোৱা পাঁচমাহ ধৰি ভিন্ন দিশত বঞ্চিত হৈ আহিছে এই বাগিচাখনৰ হাজাৰ হাজাৰ চাহ শ্ৰমিক । বিগত দুটা মাহে তেওঁলোকে লাভ কৰা নাই বেতন, খাদ্য সামগ্ৰীকে ধৰি অন্যান্য সুবিধাসমূহ । কেঁচাপাতৰ দাম নিম্নগামী হোৱাৰ বাবে ভাৰাক্ৰান্ত হৈ মদাৰখাটৰ বিশাল চাহ বাগিচাসমূহ এক প্ৰকাৰে বন্ধ কৰি দিয়াৰ সিদ্ধান্ত লৈছে মালিকপক্ষই ।

জানিব পৰামতে মদাৰখাট চাহ বাগিচাৰ লগতে ডিব্ৰুগড়ৰ বহুকেইখন চাহ বাগিচা বন্ধ কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে মালিক পক্ষই । বাগিচাখনৰ ক্ষেত্ৰত হঠাৎ লোৱা এনে সিদ্ধান্তৰ বাবে হাজাৰ হাজাৰ শ্ৰমিকৰ জীৱন-জীৱিকালৈ ভাবুকি নামি আহিছে ।

এই ক্ষেত্ৰত প্ৰশাসন আৰু মালিকপক্ষৰ লগত বাৰে বাৰে ACMS(Assam Chah Mazdoor Sangha), আটছা(Assam Tea Tribes Students Association) আদিকে কৰি ভিন্ন চাহ জনগোষ্ঠীয় সংগঠনে আলোচনা কৰি আহিছে যদিও সুদোত্তৰ নাপাই ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ প্ৰেৰণ কৰিছিল পত্ৰ (tea labour wrote letter to Assam CM) ৷ মঙলবাৰে ডিব্ৰুগড় জিলা উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ত ACMS আৰু আটছাৰ নেতৃত্বত হাজাৰ শ্ৰমিকে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি এই দিশত 15 দিনৰ সময় বান্ধি দিয়ে ৷

