মৰাণ,৪ অক্টোবৰ : অহা ৮ অক্টোবৰত অসমলৈ আহিব কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ আৰু বিজেপি দলৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা (State BJP headquarters to be opened on October 8)। খানাপাৰাত অনুষ্ঠিত হ'ব বিজেপিৰ বিশাল জনসভা । কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ আৰু বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জেপি নাড্ডাৰ উপস্থিতিত অনুষ্ঠিত হ'বলগা বিশাল জনসভাত ৰাজ্যৰ বহুকেইজন কংগ্ৰেছ নেতাই যোগদান কৰিব বুলি ব্যাপক চৰ্চা চলিছিল ।

কিন্তু কংগ্ৰেছ নেতাৰ যোগদানৰ খবৰে বিজেপিৰ বৰ্তমানৰ নেতা-বিধায়কৰ মাজত অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ পোৱাৰ পাছতে যোগদান কাৰ্যসূচী বাতিল কৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে (8th Oct BJP joining program cancel)। এই সন্দৰ্ভত মৰাণত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিলে মন্ত্ৰী যোগেন মহনে (Jogen Mahan on cancellation of BJP join program)।

কোনো চৰ্ত লৈ বিজেপিত যোগদান কৰিব নোৱাৰিব

মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে বিজেপি দলত এতিয়াৰে পৰা কোনো চৰ্ত লৈ যোগদান কৰিব নোৱাৰিব । দলীয় টিকট বা অন্য দায়িত্ব দিলেই যোগদান কৰা বিষয়টো এতিয়া বিজেপি দলে নামানে । নিষ্ঠাৰে ৰাইজৰ কাম কৰিবলৈ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰা আৰু বিজেপি দলক ভালপোৱা লোকক হে বিজেপিত যোগদান কৰিবলৈ সুবিধা দিয়া হ'ব বুলি উল্লেখ কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ।

বৰ্তমান সময়ত তৃণমূল পৰ্যায়ৰ মণ্ডল আৰু জিলা সমিতিৰ মতামত লৈহে ৰাজ্যিক সমিতিয়ে দলত যোগদানৰ অনুমতি দিব পাৰিব বুলি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় । লগতে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে, কংগ্ৰেছ নেতাৰ যোগদানৰ বিষয়টো সামাজিক মাধ্যমত হে চৰ্চাৰ বিষয় আছিল, দলৰ মজিয়াত সেই বিষয়ত কোনো আলোচনা হোৱা নাই ।

