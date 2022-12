মৰাণত ৫০ টা পৰিয়ালক মাটিৰ পট্টা বিতৰণ

মৰাণ, ২৮ ডিচেম্বৰ: ৰাজ্য়ৰ বিভিন্ন জিলাত চৰকাৰে ভূমিহীন লোকক মাটিৰ পট্টা প্ৰদান কৰি আহিছে (Land Patta distribution in Assam)। আন জিলাৰ লগতে ডিব্ৰুগড় জিলাতো বিভিন্ন ঠাইৰ লোকে এই পট্টাৰ বাবে আবেদন জনাই আহিছিল । দীৰ্ঘদিনৰ সংগ্ৰামৰ অন্তত মৰাণ ৰাজহ চক্ৰৰ অন্তৰ্গত বালিজান টঙীয়া বনগাঁ‌ও আৰু চৰাইহাবি বন গাঁৱৰ ৰাইজে অৱশেষত মাটিৰ পট্টা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল (Land Patta distribution at Moran) ।

ডিব্ৰুগড় জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত আৰু জনজাতি উন্নয়ন প্ৰকল্পৰ সঞ্চালকৰ সহযোগত বালিজানত মঙলবাৰে অনুষ্ঠিত এক সভাত ৫০ টা পৰিয়ালক মাটিৰ পট্টা বিতৰণ কৰে মন্ত্ৰী বিমল বড়াই (Minister Bimal Bara distributed Land Patta) । উল্লেখ্য় যে এই লোকলকলে দীৰ্ঘদিন ধৰি চৰকাৰী ভূমিত বসবাস কৰি আছিল । মঙলবাৰে ৰাইজে পট্টা সমূহ পোৱাৰ পিছতে ফটকা ফুটাই আনন্দ প্ৰকাশ কৰা পৰিলক্ষিত হয় ।

এই উপলক্ষে আয়োজিত সভাখনত ডিব্ৰুগড়ৰ জিলা উপায়ুক্ত বিশ্বজিৎ পেগু, মৰাণ ৰাজহ চক্ৰ বিষয়া, বিভাগীয় বিষয়া, বনকৰ্মী আৰু কেইবাজনো বিষয়া উপস্থিত থাকে । এই অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি বিমল বড়াই কয় যে, ভূমিপট্টা লাভ কৰি অঞ্চলটোৰ ৰাইজে এতিয়াৰে পৰা সাহসেৰে জীৱন নিৰ্বাহ কৰিব পাৰিব ।

উল্লেখ্য যে, মঙলবাৰে এক অধিসূচনাৰ জৰিয়তে ভাৰতৰ নিৰ্বাচন আয়োগে অসমৰ বিধানসভা আৰু সংসদীয় সমষ্টিসমূহৰ সীমা পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰে (Delimitation of Constituency) ৷ জন প্ৰতিনিধিত্ব আইন, 1950ৰ ৮(A) ধাৰা অনুসৰি এই সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ কথা ঘোষণা কৰে আয়োগে । নিৰ্বাচন আয়োগৰ এই ঘোষণাৰ কথা উল্লেখ কৰি সাংবাদিকৰ আগত মত প্ৰকাশ কৰিলে মন্ত্ৰী বিমল বড়াই । মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে জনসংখ্যাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি এই সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব ।

শেহতীয়াকৈ ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত চৰকাৰে ভূমিহীন লোকক মাটিৰ পট্টা প্ৰদান কৰি আহিছে ৷ যোৱা ১২ ডিচেম্বৰত BTR ত ১২ টা ৰাজহ চক্ৰৰ অন্তৰ্গত ভূমিহীন লোকক ভূমি পট্টা প্ৰদানৰ বাবে এক কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰা হয় (Grant of land pattas in BTR) ৷ এই ভূমি পট্টা প্ৰদান অনুস্থানত উপস্থিত থাকি BTR ৰ কাৰ্যবাহী সদস্য ৰাকেশ ব্ৰহ্মই তেওঁৰ ৰাজনৈতিক জীৱনত ভূমিপট্টা প্ৰদান কৰাটোৱেই ডাঙৰ কাম বুলি অভিহিত কৰে (Grant of land pattas in 12 revenue circles of BTR) ৷ একচনীয়া পট্টাৰ পৰা ম্যদী পট্টালৈ পৰিৱৰ্তন, উত্তৰাধিকাৰীসূত্ৰে নামজাৰি আদি সুবিধা হোৱাকৈ ভূমি পট্টা প্ৰদান কৰা হয় ৷

