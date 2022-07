ডিব্ৰুগড়, 30 জুলাই: ৰাজ্য চৰকাৰৰ কৃতজ্ঞতা আঁচনিৰ অধীনত চৰকাৰী পেঞ্চনাৰসকলে পেঞ্চন লাভৰ ক্ষেত্ৰত সন্মুখীন হোৱা কষ্ট লাঘব কৰাৰ লক্ষ্যৰে শুকুৰবাৰে ২৭ খন জিলাত পেঞ্চন সেৱা কেন্দ্ৰ মুকলি কৰা হয় (Pension Service Center in Assam under the Kritagyata scheme)।

ৰাজ্যৰ অন্যান্য জিলাৰ সমান্তৰালকৈ ডিব্ৰুগড়তো পেঞ্চন সেৱা কেন্দ্ৰটোৰ শুভাৰম্ভ কৰিলে ডিব্ৰুগড়ৰ অভিভাৱক মন্ত্ৰী অতুল বৰাই (Minister Atul Bora inaugurates Pension service center in Dibrugarh)। ডিব্ৰুগড় জিলাৰ বিদ্যালয় পৰিদৰ্শকৰ কাৰ্যালয়ত পেঞ্চন সেৱা কেন্দ্ৰটো উদ্বোধন কৰি ডিব্ৰুগড়ৰ অভিভাৱক মন্ত্ৰী গৰাকীয়ে কয়, এতিয়াৰে পৰা অৱসৰৰ সময়ত ৰাজ্য চৰকাৰৰ কোনো কৰ্মচাৰীয়ে পেঞ্চন বিচাৰি কাৰ্যালয়ে কাৰ্যালয়ে হাবাথুৰি খাব নালাগে । এই পেঞ্চন সেৱা কেন্দ্ৰৰ পৰা প্ৰতিজন পেঞ্চনাৰেই উপকৃত হ'ব ।

পেঞ্চন সেৱা কেন্দ্ৰ মুকলি কৰিলে মন্ত্ৰী অতুল বৰাই

উল্লেখ্য যে, উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত ডিব্ৰুগড় জিলাৰ উপায়ুক্ত বিশ্বজিৎ পেগু, জিলা আৰক্ষী অধীক্ষক শ্বেতংক মিশ্ৰ, অতিৰিক্ত উপায়ুক্ত সংঘমিত্ৰা বৰুৱা, বিদ্যালয় পৰিদৰ্শক দীপিকা চৌধুৰী, শিক্ষা বিভাগৰ বিষয়া, কৰ্মচাৰী, নতুন শিক্ষক-শিক্ষয়িত্ৰী তথা পেঞ্চনাৰসকল উপস্থিত থাকে ।

