মৰাণ, 30 মাৰ্চ : পুৱতি নিশা টেঙাখাত সংঘটিত হৈছে এক অঘটন ৷ বুধবাৰে পুৱতি নিশা প্ৰায় 2:30 বজাত টেঙাখাতৰ মাজ মজিয়াত সংঘটিত হয় এক ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা (Massive fire breaks out in Dibrugarh) । ঘটনাৰ বিৱৰণি অনুসৰি, 10 টাকৈ চিলিণ্ডাৰ বিস্ফোৰণৰ (Ten LPG cylinder blast in Dibrugarh) ফলতেই টেঙাখাতৰ মাজ মজিয়াত সংঘটিত হয় এই অঘটন ৷ ফলত নিমিষতে জুইৰ লেলিহান শিখাই চানি ধৰে সমগ্ৰ অঞ্চলটো ৷

তাৰ পাচতেই ততাতৈয়াকৈ খবৰ দিয়া হয় অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ লোকক ৷ ঘটনাস্থলীত অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেড, অসম গেছ কোম্পানী, বিচিপিএলৰ আঠ খনকৈ অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ গাড়ী উপস্থিত হৈ জুই নিৰ্বাপনৰ অহৰহ প্ৰচেষ্টা কৰে ৷ প্ৰায় দুঘণ্টাৰো অধিক সময়ৰ অন্তত জুই নিৰ্বাপন কৰিবলৈ সক্ষম হয় অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ লোকে ।

টেঙাখাতত 10 টাকৈ চিলিণ্ডাৰ বিস্ফোৰণ

অৱশ্যে জুই নিৰ্বাপন কৰালৈকে 17 খন ব্যৱসায়ী প্ৰতিষ্ঠান আৰু 3টা বাসগৃহ সম্পূৰ্ণৰূপে ভষ্মীভূত হয় ।

ইফালে অগ্নিকাণ্ডৰ ফলত প্ৰায় ডেৰ কোটিৰো অধিক টকাৰ সা-সামগ্ৰী জুইত জাহ যায় বুলি স্থানীয় ৰাইজে জানিবলৈ দিয়ে । 10 টাকৈ চিলিণ্ডাৰ বিস্ফোৰণৰ ফলতেই এই অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হৈছে বুলি অনুমান কৰা হৈছে যদিও, বৰ্তমানলৈকে অগ্নিকাণ্ডৰ প্ৰকৃত কাৰণ পোহৰলৈ অহা নাই ।

জানিব পৰা মতে, এই অগ্নিকাণ্ডৰ ফলত কোনো লোক হতাহতি হোৱা নাই । শেহতীয়াকৈ এই ঘটনা সন্দৰ্ভত টেঙাখাত আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে ।

