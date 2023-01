মৰাণত প্ৰকাণ্ড নাহৰফুটুকীৰ আতংক

ডিব্ৰুগড়, 9 জানুৱাৰী: মৰাণ আৰক্ষী চকীৰ অন্তৰ্গত ধেমেচীৰ আখৈফুটীয়াত এটা প্ৰকাণ্ড নাহৰফুটুকীৰ মুক্ত বিচৰণ ৷ নাহৰফুটুকীটোৰ মুক্ত বিচৰণত উজাগৰে থাকিব লগা হ’ল অঞ্চলবাসী ৰাইজ (Leopard terror in Moran) । আখৈফুটীয়া বৰ নামঘৰৰ চাহ বাগিচাত এটা প্ৰকাণ্ড নাহৰফুটুকী বাঘ স্থানীয় ৰাইজে প্ৰত্যক্ষ কৰি উজাগৰে থকাৰ লগতে বাঘটো চাবলৈ হেতাওপৰা কৰে ।

উল্লেখ্য যে অঞ্চলটোত বিগত বহু দিনৰ পৰা পোহনীয়া গৰু ছাগলী নিধন কৰি আহিছিল বাঘটোৱে । নিশা অঞ্চলবাসী ৰাইজে বাঘটো প্ৰত্যক্ষ কৰি বন বিভাগক অৱগত কৰে যদিও সময়ত বন বিভাগৰ লোক উপস্থিত নোহোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ৰাইজে । যাৰ বাবে অঞ্চলবাসী ৰাইজে বাঘৰ ভয়ত উজাগৰে থকাৰ লগতে বাঘটো টৰ্চৰ পোহৰতে এবাৰ চোৱাৰ প্ৰয়াস কৰে (Leopard roam free in Dibrugarh)।

পৰৱৰ্তী সময়ত ৰাইজৰ খবৰৰ ভিত্তিত খোৱাং আঞ্চলিক বন বিভাগৰ এটা দল ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ বাঘটো ধৰিবলৈ চেষ্টা কৰে । কিন্তু ওৰেটো নিশা চেষ্টা কৰিও খোৱাং আঞ্চলিক বন বিভাগে ট্ৰেংকুলাইজড্ কৰিব নোৱাৰিলে মৰাণ ধেমেচীৰ আখৈফুটীয়াত মুক্ত বিচৰণ কৰি থকা বাঘটোক । বন বিভাগে জানিবলৈ দিয়া মতে, আন্ধাৰৰ সুযোগ লৈ পলায়ন কৰে বাঘটোৱে ।

ইপিনে স্থানীয় ৰাইজৰ অভিযোগ, বহুদিনৰ পৰাই অঞ্চলটোত মুক্ত বিচৰণ কৰি আছিল বাঘটোয়ে ৷ কিন্তু এইক্ষেত্ৰত বন বিভাগে বাঘটোক ট্ৰেংকুলাইজ কৰিবলৈ কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিলে স্থানীয় ৰাইজে (Leopard roam free in Moran area) । কেৱল মাত্ৰ এটা পিঞ্জৰা পাতিয়েই দায়িত্ব সামৰিছিল বন বিভাগে । কিন্তু দেওবাৰে নিশা বাঘৰ মুক্ত বিচৰণ কৰা দৃশ্যই আতংকিত কৰিছে অঞ্চলটোৰ ৰাইজক । ইয়াৰ পৰৱৰ্তী সময়ত বন বিভাগে আতংক সৃষ্টি কৰা বাঘক ধৰিবলৈ কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে সেয়া লক্ষ্যণীয় হ’ব ।

উল্লেখ্য যে কিছুদিন পূৰ্বেও ডিব্ৰুগড়ত চহৰখনত নাহৰফুটুকীয়ে আতংকৰ সৃষ্টি কৰিছিল (Leopard in Dibrugarh)। আনকি চহৰখনৰ ডিব্ৰুজান অঞ্চলৰ মুকিবুৰ ৰহমান নামৰ লোকজনৰ ঘৰত প্ৰৱেশ কৰিছিল নাহৰফুটুকীটো (Tiger in Dibrugarh)। বাঘটোৰ আক্ৰমণত আহত হৈছিল আছলম আয়াজ ওৰফে মিন্টু নামৰ এজন লোক (Injured by Tiger attack in Dibrugarh)।

