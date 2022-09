মৰাণ, ৭ ছেপ্তেম্বৰ: ডিব্ৰুগড় জিলাৰ নামৰূপৰ প্ৰাক্তন সাংবাদিক অবিনাশ ৰাজখোৱাৰ আজি পুৱা অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত মৃত্যু( Former journalist Avinash Rajkhowa passes away) হয় । দৈনিক জনসাধাৰণ (Former journalist of Dainik Janasadharan) কাকতৰ নামৰূপৰ সাংবাদিক ৰূপে কাৰ্যনিৰ্বাহক কৰা ৰাজখোৱা বিগত এটা দশক যকৃতৰ ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ আছিল । নামৰূপৰ সমাজ জীৱনৰ সৈতে সংপৃক্ত হৈ ৰাজখোৱাই বিভিন্ন সময়ত নামৰূপৰ সামাজিক, বৌদ্ধিক, আৰ্থ-সামাজিক দিশত বিশেষ ভূমিকা পালন কৰিছিল ।

উল্লেখ্য় যে ৰাজখোৱা নামৰূপ সাংবাদিক মঞ্চৰো(Member of Namrup Journalist Forum) এজন অন্যতম সদস্য আছিল ৷ মৃত্যুৰ পূৰ্বে তেওঁ দেহ আৰু নেত্ৰ দান কৰি মানৱতাৰ নিদৰ্শন দেখুৱাই গৈছে । তেওঁৰ মৃত্যুত নাহৰকটীয়া প্ৰেছ গ্ৰীল্ড, নামৰূপ সাহিত্য সভা, নামৰূপৰ বিভিন্ন দল-সংগঠনে শোক প্ৰকাশ কৰিছে ৷

উল্লেখ্য় যে মৰণোত্তৰ দেহদান এক মহান কাৰ্য হিচাপে গণ্য় কৰা হয় । নিতৈ বহুলোকে এক মানৱ অংগৰ বাবে অপেক্ষাৰত অৱস্থাতেই মৃত্যুক সাৱটি লয় । এজন মৃত বা মস্তিষ্কৰ মৃত্যু হোৱা(Brain stem death)লোকৰ হৃদযন্ত্ৰ অথবা বৃক্কৰ লগতে নেত্ৰৰ প্ৰয়োজন নাই । কিন্তু ইয়াক আন কাৰোবাক দীৰ্ঘজীৱন প্ৰদানৰ বাবে প্ৰয়োগ কৰিব পাৰি । এই উদ্দেশ্য়েই ইলোৰা বিজ্ঞান মঞ্চ(Ellora Science Forum )মৰণোত্তৰ দেহদানৰ বিষয়ে ৰাইজৰ মাজত প্ৰচাৰ চলাই আহিছে । ইলোৰা বিজ্ঞান মঞ্চৰ আহ্বানৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই ৰাজখোৱাই দেহ দান কৰিছিল ।

