ডিব্ৰুগড়ত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় G20 সন্মিলনৰ বৈঠকৰ সামৰণি

মৰাণ, 24 মাৰ্চ: শুকুৰবাৰে সামৰণি পৰে ডিব্ৰুগড়ত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় G20 সন্মিলনৰ বৈঠকৰ(International G 20 Summit in Dibrugarh) ৷ আজি মনোহাৰী টী ৰিট্ৰিউটত 5 খনকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ৷ বিশ্বৰ 29 খন দেশৰ ভিতৰত 103 জন বিদেশী ৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰতিনিধিয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে এই বৈঠকত। ভাৰত চৰকাৰৰ বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিবিদ্যা বিভাগৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হোৱা এই বৈঠকত জৈৱ অৰ্থনৈতিক বিষয়ত আলোচনা কৰা হয়। এই বৈঠকৰ অন্তত সংবাদমাধ্যমক সম্বোধন কৰে বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিবিদ্যা বিভাগৰ সচিব এছ চন্দ্ৰশ্বেখৰ, জৈৱ প্ৰযুক্তিবিদ্যা বিভাগৰ সচিৱ ৰাজেশ গোগলে, MoS Earth Science Secretary ৰবী চন্দ্ৰই এই কথা জানিবলৈ দিয়ে ৷

লগতে কয় যে এই সন্মিলনখনত গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় হিচাপে বিশেষকৈ গোলকীয় উষ্ণতা, অৰ্থনৈতিক, কষি খণ্ডলৈ অহা প্ৰত্যাহ্বানৰ সম্ভাৱনা আৰু উদ্যোগৰ ক্ষেত্ৰত কাৰ্বন মুক্ত কেনেকৈ কৰিব পাৰি ইয়াৰ ওপৰত গুৰুত্ব সহকাৰ আলোচনা কৰা হৈছে ৷

এই সন্মিলনৰ পিচত ডিব্ৰুগড়ৰ বহুকেইটা পৰ্যটন ক্ষেত্ৰ পৰিদৰ্শন কৰে বিভিন্ন দেশৰ প্ৰতিনিধিসকলে । উল্লেখ্য যে, ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডীৰ অধ্যক্ষতাত এইবাৰ দেশত প্ৰথমবাৰৰ বাবে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় G20 সন্মিলন অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে (International G 20 Summit in Assam)৷ যোৱা 2 আৰু 3 ফেব্ৰুৱাৰীত প্ৰথমখন, 8 ফেব্ৰুৱাৰীত দ্বিতীয়খন, 13 মাৰ্চৰ পৰা 15 মাৰ্চলৈকে তৃতীয়খন, 24 মাৰ্চৰ পৰা 25 মাৰ্চলৈকে ডিব্ৰুগড়ত চতুর্থখন (G20 in Dibrugarh) আৰু 3 এপ্ৰিলৰ পৰা 5 এপ্ৰিলত গুৱাহাটীত সন্মিলনৰ পঞ্চমখন বৈঠক গুৱাহাটীত আয়োজন কৰা হৈছে (G20 schedule in Assam) ৷ এই সন্মিলনত মুখ্যতঃ পাঁচটা বিষয় কৰ্মৰ ভৱিষ্যৎ, জলবায়ু পৰিৱৰ্তন আৰু দুৰ্যোগৰ বিপদাশংকা হ্ৰাস, শান্তি স্থাপন আৰু মীমাংসা, গণতন্ত্ৰ আৰু স্বাস্থ্য, সুস্থতা আৰু ক্ৰীড়াত যুৱসকলৰ সম্পৰ্কত গুৰুত্ব আৰোপ কৰি আলোচনা কৰা হৈছে ৷

G20 ৰ অন্তৰ্গত সদস্য ৰাষ্ট্ৰ 20 খন হ’ল - আৰ্জেণ্টিনা, অষ্ট্ৰেলিয়া, ব্ৰাজিল, কানাডা, চীন, ফ্ৰান্স, জাৰ্মানী, ভাৰত, ইণ্ডোনেছিয়া, ইটালী, জাপান, দক্ষিণ কোৰিয়া, মেক্সিকো, ৰাছিয়া, চৌদি আৰৱ, দক্ষিণ আফ্ৰিকা, তুৰ্কী, ব্ৰিটেইন, আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ লগতে ইউৰোপীয়ান ইউনিয়ন ।

লগতে পঢ়ক: Rakesh Paul granted bail: কাৰামুক্ত হ'ব পাৰে এ পি এছ চি কেলেংকাৰীৰ মূল অভিযুক্ত ৰাকেশ পাল