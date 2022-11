মৰাণ, ১২ নৱেম্বৰ: অহা ২০২৩ চনৰ জানুৱাৰীৰ প্ৰথম সপ্তাহত ডিব্ৰুগড়ত অনুষ্ঠিত হ'ব আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ আৰু তথ্যচিত্ৰ মহোৎসৱ (International Film and Documentary Festival)। ডিব্ৰুগড়ত প্ৰথমবাৰৰ বাবে NIDFFৰ (North East International Documentry Film Festival) উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হ'ব আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱ ।

ডিব্ৰুগড়ত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱৰ আয়োজন

এই সন্দৰ্ভত শুক্ৰবাৰে এক সংবাদমেলত NIDFFৰ উদ্যোক্তাসকলে কয় যে অহা ৪ জানুৱাৰীৰ পৰা ৮ জানুৱাৰীলৈ হ'বলগীয়া এই মহোৎসৱত বিদেশৰ কেইবাখনো ছবি প্ৰদৰ্শন কৰা হ'ব । অসমীয়া ছবি নিৰ্মাণৰ হাৰ ত্বৰান্বিত কৰা,নৱ প্ৰজন্মক চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাণৰ প্ৰতি আকৃষ্ট কৰা আৰু অসমীয়া কথাছবি বিশ্ব দৰবাৰত প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ লক্ষ্য আগত ৰাখি এই মহোৎসৱৰ আয়োজন কৰা হৈছে ।

উদ্যোক্তাসকলে কয় যে Red Cardinal Motion Pictureৰ বেনাৰত প্ৰথমবাৰৰ বাবে সমগ্ৰ উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলক সামৰি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱখনিৰ আয়োজন কৰা হৈছে । ডিএইচএছকে মহাবিদ্যালয়ৰ সহযোগত ডিব্ৰুগড়ৰ কানৈ মহাবিদ্যালয় প্ৰেক্ষাগৃহত ৫ দিনীয়াকৈ আন্তঃ ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ আৰু তথ্যচিত্ৰ মহোৎসৱ অনুষ্ঠিত হ'ব (Kanoi College of Dibrugarh) ।

উক্ত মহোৎসৱৰ প্ৰথম তিনি দিনত চিনেমা নিৰ্মাণৰ প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰা হ'ব (Preparation of Training in filmmaking at Dibrugarh)। তদুপৰি চাৰিটা বেলগ বেলেগ বিষয়ত ৰাজ্যিক তথা আন্তঃ ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ প্ৰযোজকৰ সৈতে এক আলোচনা চক্ৰ অনুষ্ঠিত হোৱাৰ বিষয়ে উদ্যোক্তাসকলে সদৰী কৰিছে । অন্তিম দিনা ভাৰতৰ তথা উত্তৰ-পূৱৰ বিশিষ্ট ছবি প্ৰযোজক আৰু নবীন প্রবীণ অভিনয় শিল্পী,কলা-কুশলীৰ মত বিনিময় অনুষ্ঠিত হ'ব ।

সিদিনা বঁটা বিতৰণ তথা সাংস্কৃতিক সন্ধিয়াৰ লগতে ডিব্ৰুগড়ৰ ৰেডকাৰদিনেল মোচন পিকচাৰৰ নিৰ্মাণ হৈ থকা এখনি পূর্ণ দৈঘ্য কথছবিৰ বিশেষ প্ৰদৰ্শন কৰা হ'ব (special display of cinema at Dibrugarh)। এই ছবিখনত অভিনয় কৰিছে ডিব্ৰুগড়ৰ ভালেকেইগৰাকী নবীন আৰু প্ৰবীণ শিল্পীয়ে । ডিব্ৰুগড়ত অসমীয়া চলচ্চিত্ৰৰ এক সুন্দৰ ইতিহাস আছে । সেয়েহে এই প্ৰচেষ্টা ইতিহাসৰ পাতত জিলিকি ৰ'ব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰিছে উদ্যোক্তা সমিতিয়ে ।

লগতে পঢ়ক:Women suspicious murder: মহানগৰীত নিজ বাসগৃহত মহিলাৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ