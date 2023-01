ডিব্ৰুগড়ত হিন্দু ক্ৰান্তি দলৰ সমদল

মৰাণ, ১২ জানুৱাৰী : যোৱা ৮ জানুৱাৰীত কৰিমগঞ্জৰ বাজাৰিচেৰাত বজৰং দলৰ (Bajrang Dal) কৰ্মী শম্ভূ কৈৰীক নৃশংসভাৱে হত্যা কৰা ঘটনাৰ প্ৰতিবাদ ৰাজ্য়ৰ বিভিন্ন স্থানত অব্য়াহত আছে (Shambhu Koiri murder in Karimganj)। ইতিমধ্য়ে এই ঘটনাই ৰাজ্য়ত জোঁকাৰণিৰ সৃষ্টি কৰিছে । ডিব্ৰুগড়তো বুধবাৰে নিশা হিন্দু ক্ৰান্তি দলে এই ঘটনাৰ প্ৰতিবাদ জনায় । বজৰংগী শম্ভূ কৈৰীৰ হত্যাত অভিযুক্ত ছেলিম উদ্দিনৰ ফাঁচীৰ দাবীত প্ৰতিবাদী সমদল উলিয়াই হিন্দু ক্ৰান্তি দলৰ জিলা সমিতিয়ে (Hindu Kranti Dal protest at Dibrugarh)।

হিন্দুৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰা কাৰ্য কেতিয়াও সহ্য কৰা নহ'ব বুলি স্পষ্ট কৰি দিয়ে হিন্দু ক্ৰান্তী দলৰ কৰ্ম-কৰ্তাসকলে । ইপিনে, বুধবাৰে নিশাৰ ভাগত অনুষ্ঠিত হোৱা এক প্ৰতিবাদী সভাত ডিব্ৰুগড় জিলাৰ কেইবাগৰাকী শীৰ্ষ পৰ্যায়ৰ নেতাই অংশগ্ৰহণ কৰে । প্ৰতিবাদকাৰীসকলে হিন্দুসকলৰ সুৰক্ষাৰ দাবী জনায় চৰকাৰক (Hindu Kranti Dal demand for security of Hindus) । আইনী প্ৰক্ৰিয়া দীঘলীয়া নকৰি অতি সোনকালে অভিযুক্ত ছেলিম উদ্দিনক ফাঁচী দিবলৈ প্ৰতিবাদকাৰীসকলে দাবী উত্থাপন কৰিছে । তেওঁলোকে এয়া এক পৰিকল্পিত হত্য়াকাণ্ড বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ।

উল্লেখ্য যে কৰিমগঞ্জত লোমহৰ্ষক হত্যাকাণ্ডৰ বলি হৈছিল বজৰংগ দলৰ সদস্য শম্ভূ কৈৰী । এই ঘটনাৰ পাছতে ৰাজ্যজুৰি তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে হিন্দু দল-সংগঠন সমূহে । যোৱা ৮ জানুৱাৰীত শম্ভূ কৈৰীয়ে বজৰং দলৰ প্ৰশিক্ষণ লৈ ঘৰলৈ গৈ আছিল । সেই সময়তেই নিশা ৮ বজাত ছেলিম উদ্দিন নামৰ এটা দুস্কৃতিকাৰীয়ে শম্ভূ কৈৰীক অতি নৃশংসভাৱে হত্যা কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে । এই ঘটনাটো সংঘটিত হোৱাৰ পিচতেই বজৰং দল তথা সমগ্ৰ হিন্দু সংগঠন ক্ষুব্ধ হৈ পৰিছে (Bajrang dal activist killed in Karimganj)। এতিয়া বিভিন্ন সংগঠনে ছেলিম উদ্দিনক ফাঁচী দিয়াৰ দাবী জনাইছে (Demand for execution of Salim Uddin)। লগতে শম্ভূৰ পৰিয়ালক ক্ষতি পূৰণ দিবলৈকো দাবী জনাইছে কেইবাটাও সংগঠনে ।

