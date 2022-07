ডিব্ৰুগড়, 23 জুলাই : ‘‘আমাক একো নালাগে ৷ যেনেকৈ মইনা ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছে, তেনেকৈয়ে ঘূৰি আহিব লাগে ৷ আপোনালোক সকলোৱে মাইনাক ভাল কৰি আনি দিয়ক’’ ৷ আৱেগিক হৈ সংবাদ মাধ্যমৰ আগত চৰকাৰ তথা বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক উদ্দেশ্যি এই মন্তব্য কৰিলে মইনা নায়কৰ আত্মীয়ই ৷

বৰ্তমান চৰ্চাত থকা মইনা নায়কৰ কথা হয়তো দুনাই দোহৰাৰ প্ৰয়োজন নাই ৷ চলিত মাহৰ 19 তাৰিখ মঙলবাৰে ডিব্ৰুগড় জিলাৰ লেপেটকটা চাহ বাগিচাত সংঘটিত হৈছিল ৰাজ্য জোকাৰি যোৱা এক ঘটনা ৷ লেপেটকটা চাহ বাগিচাৰ কলঘৰৰ CTC কাটিং মেচিনত মূৰত আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈ বৰ্তমান জীৱন-মৰণৰ সৈতে যুঁজ দি আছে মইনা নায়কে (Tea garden worker Moina Nayak battling for life) ৷

মইনা নায়কৰ অনুপস্থিতিত কেনে আছে ঘৰখন ?

চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা চিকিৎসাৰ বাবে সকলো সা-সুবিধা প্ৰদান কৰা হৈছে ৷

কিন্তু মইনা নায়কৰ ঘৰত আজিও বিৰাজ কৰি আছে শোকাকুল পৰিৱেশে (Grim atmosphere at residence of Moina Nayak)। ঘৰৰ একমাত্ৰ উপাৰ্জনকাৰী মইনা ঘৰলৈ সুস্থ হৈ ঘূৰি অহাৰ বাবে বাট চাই ৰৈছে সকলোৱে ৷ নেদেখাজনৰ ওচৰত প্ৰতিদিনাই মইনাৰ মংগলৰ হকে কৰিছে প্ৰাৰ্থনা ৷

ইফালে মইনাৰ এই দুৰ্ঘটনাৰ পাচতে ৰাজ্যৰ ভিন্ন ঠাইত বিভিন্ন দল সংগঠনে দোষীক শাস্তি প্ৰদানৰ দাবীত সাব্যস্ত কৰিছিল প্ৰতিবাদ ৷ আনকি ভিন্ন সময়ত মইনাৰ বাসগৃহলৈ বহু ৰাজনৈতিক নেতাৰো সঘন আহ-যাহ দেখা গৈছিল ৷ ইফালে বাগিচা কৰ্তৃপক্ষ লগতে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰাও মইনাৰ ক্ষতিপূৰণ দিবলৈ আগবাঢ়িছে (Tea garden authorities will have to pay Compensation) ৷

কিন্তু চৰকাৰ তথা বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ ক্ষতিপূৰণৰ প্ৰতি আগ্ৰহী নহয় মইনাৰ আত্মীয় ৷ চৰকাৰ তথা বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ এটাই অনুৰোধ মইনাৰ আত্মীয়ৰ, ‘‘আমাক একো নালাগে ৷ মাত্ৰ ঘৰৰ পৰা যেনেদৰে মইনা ওলাই গৈছিল, তেনেদৰে সু-শৰীৰিৰে ঘৰলৈ ঘূৰি অহাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে’’ ৷

