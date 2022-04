শিৱসাগৰ, 7 এপ্ৰিল : বুধবাৰে শিৱসাগৰ পৰিভ্ৰমণৰ বাবে নগৰখনত উপস্থিত হয় প্ৰাক্তন সাংসদ ৰমেন ডেকা(Former MP Ramen Deka visited Sivsagar) ৷ প্ৰাক্তন সাংসদগৰাকী সম্প্ৰতি অসম চৰকাৰৰ ষ্টেট ইন’ভেচন এণ্ড ট্ৰেন্সফৰ্মেচন আয়োগ চমুকৈ SITA ৰ সহ উপাধ্যক্ষ হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি আছে ৷

বুধবাৰে জিলাখনৰ ঐতিহাসিক স্থানসমূহ যেনে- শিৱদৌল, ঘনশ্যাম দৌল, যমুনা, বৰপুখুৰী আদিকে ধৰি বহু পৰ্যটকৰ সমল থকা স্থান পৰিদৰ্শন কৰে প্ৰাক্তন সাংসদ(Former MP Ramen Deka visited historical places in Sivsagar) গৰাকীয়ে ৷ পৰৱৰ্তী সময়ত সংবাদ মাধ্যমৰে হোৱা বাৰ্তালাপত প্ৰাক্তন সাংসদগৰাকীয়ে এই সন্দৰ্ভত একপ্ৰকাৰ অসন্তুষ্টি ব্যক্ত কৰে ৷

শিৱসাগৰ ভ্ৰমণ কৰি অসন্তুষ্ট প্ৰাক্তন সাংসদ ৰমেন ডেকা

লগতে তেওঁ ঐতিহাসিক কীৰ্তিচিহ্ন আৰু সমলৰ অনেক ভূমি বেদখল(Historical places of Sivsagar under the control of encroachers) হোৱাৰ কথা স্বীকাৰ কৰে ৷ ঐতিহাসিক স্থানসমূহ বেদখলমুক্ত কৰাৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে পৰ্যায়ক্ৰমে আলোচনাত মিলিত হোৱাৰ কথাও সদৰি কৰে 8 নং মঙলদৈ লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাক্তন সাংসদ ৰমেন ডেকাই ৷

কীৰ্তিচিহ্নসমূহ পৰিদৰ্শন কৰাৰ অন্তত জিলা উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়(DC office Sivsagar)ৰ প্ৰেক্ষাগৃহত প্ৰশাসনিক বিষয়া, পুৰাতত্ব বিভাগৰ বিষয়াৰ সৈতে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকত মিলিত হয় ডেকাই ৷

বেদখলকাৰীৰ কবলত শিৱসাগৰৰ ঐতিহাসিক স্থান

এই আলোচনাত কীৰ্তিচিহ্নসমূহ কিদৰে সঠিকভাৱে সংৰক্ষণ আৰু বেদখলমুক্ত কৰিব পাৰি, সেই সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰা হয় ৷ ইয়াৰোপৰি শিৱসাগৰ জিলাত থকা পৰ্যটনৰ সম্ভাৱনাসমূহক সঠিকভাৱে মূল্যায়ন কৰি যথোচিত পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে ৷

