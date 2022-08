মৰাণ ,৮ আগষ্ট: এজন মেধাৱী ছাত্ৰৰ ৰহস্যজনকভাৱে হোৱা মৃত্যুৰ ন্যায় বিচাৰি হাহাকাৰ কৰিছে টিংখাঙৰ এটা দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালে (Death of meritorious student in Hojai)। হোজাই মাৰকাজ একাডেমী ইংলিছ ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডাৰী স্কুলত দশম শ্ৰেণীত অধ্যয়নৰত এজন ছাত্ৰৰ যোৱা ৩০ জুলাইত ৰহস্যজনকভাৱে মৃত্যু হোৱাৰ অভিযোগ উঠিছে । টিংখাঙৰ ঔফুলিয়া পঞ্চায়তৰ ২ নং দীঘলীয়া গাঁৱৰ ফাৰহাজ হুছেইন নামৰ মেধাৱী ছাত্ৰজনৰ মৃতদেহ বিদ্যালয় চৌহদৰ এটা পুখুৰীত ওপঙি থকা অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছিল (Body of gifted student found in a pond on school premises) ।

ছাত্ৰৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ ন্যায় বিচাৰি হাহাকাৰ এটf পৰিয়ালৰ

ইপিনে, মেধাৱী ছাত্ৰজনৰ এই অকাল মৃত্যুক সহজভাৱে ল'ব পৰা নাই পৰিয়ালৰ লোকে । পৰিয়ালৰ লোকে ফাৰহাজৰ মৃত্যু এক পৰিকল্পিত হত্যাকাণ্ড বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে । তদুপৰি সমগ্ৰ বিষয়টোত বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষৰ ভূমিকাক ৰহস্যজনক বুলি অভিযোগ তুলিলে মৃত ছাত্ৰজনৰ পৰিয়ালৰ লোকে ।সমান্তৰালভাৱে, হোজাই আৰক্ষী প্ৰশাসনেও মৃত্যুৰ এই বিষয়টো গুৰুত্ব সহকাৰে নোলোৱা বুলি অভিযোগ কৰিছে পৰিয়ালৰ সদস্য়সকলে ।

এই ঘটনাই সমগ্ৰ টিংখাঙত প্ৰতিক্ৰিয়া অব্যাহত থকাৰ মাজতে দেওবাৰে শোকসন্তপ্ত পৰিয়ালটোৰ বাসগৃহত উপস্থিত হয় টিংখাঙৰ বিধায়ক তথা অসম চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী বিমল বড়া(Minister Bimal Bora visited students family in Tingkhang)।মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কিশোৰটিৰ পৰিয়ালৰ সদস্যসকলৰ সৈতে ঘটনা সন্তৰ্ভত কৰিলে আলোচনা । মন্ত্ৰী বড়াই লগতে কিশোৰটিৰ ৰহস্যজনক মৃত্যৰ সন্দৰ্ভত উচিত তদন্ত আগবঢ়াবৰ বাবে আৰক্ষীৰ সৈতে যোগাযোগ কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰে । লগতে তেখেতে দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটোক ন্যায় প্ৰদানৰ ক্ষেত্ৰত সকলো সহায়-সহযোগিতা আগবঢ়াব বুলিও আশ্বাস প্ৰদান কৰে ।

