মৰাণ, 27 জুলাই: ডিব্ৰুগড়ৰ লেপেটকটা চাহ ফেক্টৰীৰ মইনা নায়কৰ চাঞ্চল্যকৰ ভয়ংকৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত ডিব্ৰুগড়ৰ জ্যেষ্ঠ ফেক্টৰী পৰিদৰ্শক দীনেশ চন্দ্ৰ ৰয়ক চাকৰিৰ পৰা নিলম্বন (Factory inspector suspended for Moina Nayak Incident) । বাগিচা অঞ্চলত কৰ্তব্যত অৱহেলা কৰাৰ বাবে দীনেশ চন্দ্ৰ ৰয়ৰ বিৰুদ্ধে গ্ৰহণ কৰা হৈছে এই ব্যৱস্থা ।

অসম চৰকাৰৰ শ্ৰমিক কল্যাণ বিভাগৰ পৰা জাৰি কৰা এক নিৰ্দেশনাযোগে ফেক্টৰী পৰিদৰ্শকগৰাকীক নিলম্বন কৰা হয় । আনহাতে, শ্ৰম বিভাগৰ নিৰ্দেশনা অনুসৰি বৰ্তমানেও মইনা নায়কৰ একাউন্টত নোসোমাল কোনো ধন । শেহতীয়াকৈ ঘটনা সংঘটিত হোৱা সুদীৰ্ঘ ৯ টা দিন পাৰ হ'ল যদিও আজি মাত্ৰ ফেক্টৰী ইন্সপেক্টৰ গৰাকীক নিলম্বন কৰিয়েই দায়িত্ব সামৰিছে বুলি আটছাই তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে ।

উল্লেখ্য যে, ডিব্ৰুগড়ৰ লেপেটকটা চাহ বাগিচাৰ কলঘৰৰ চিটিচি মেচিনৰ তলত ঝাড়ু মাৰি থাঁকোতে চাহপাত শুকোৱা মেচিনত সোমাই পৰাৰ ফলত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছিল শ্ৰমিক মইনা নায়ক । গুৰুতৰভাৱে আহত যুৱতীগৰাকীক ততাতৈয়াকৈ AMCHলৈ নিয়া প্ৰেৰণ কৰা হয় যদিও শৈল্য চিকিৎসক নথকাৰ ফলত GMCH লৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় । এতিয়াও হাস্পতালৰ বিচনাত জীৱন মৃত্যুৰে সৈতে যুঁজিছে মইনা নায়কে(Tea garden worker Moina Nayak battling for life) ৷

ইফালে, মইনা নায়কক বাগিচা কৰ্তৃপক্ষ আৰু চৰকাৰ প্ৰশাসনে অৱহেলা কৰাৰ অভিযোগ উঠিছে । মইনা নায়কৰ ন্যায়ৰ দাবীত এতিয়া সৰৱ হৈ উঠিছে ছ’চিয়েল মিডিয়া ব্যৱহাৰকাৰী । মূৰত গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱা মইনা নায়কক এখন সাধাৰণ এম্বুলেঞ্চেৰে জিএমচিএইচলৈ অনা কাৰ্যকো সহজভাৱে ল’ব পৰা নাই একাংশই । ইফালে বাগিচা কৰ্তৃপক্ষ লগতে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰাও মইনাৰ ক্ষতিপূৰণ দিবলৈ আগবাঢ়িছে (Tea garden authorities will have to pay Compensation) ৷

আনহাতে, মইনা নায়কৰ ঘৰত আজিও বিৰাজ কৰি আছে শোকাকুল পৰিৱেশে (Grim atmosphere at residence of Moina Nayak)। ঘৰৰ একমাত্ৰ উপাৰ্জনকাৰী মইনা ঘৰলৈ সুস্থ হৈ ঘূৰি অহাৰ বাবে বাট চাই ৰৈছে সকলোৱে ৷ নেদেখাজনৰ ওচৰত প্ৰতিদিনাই মইনাৰ মংগলৰ হকে কৰিছে প্ৰাৰ্থনা ৷

বৰ্তমান চৰকাৰ তথা বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষলৈ মইনাৰ আত্মীয়ৰ অনুৰোধ, ‘‘আমাক একো নালাগে ৷ মাত্ৰ ঘৰৰ পৰা যেনেদৰে মইনা ওলাই গৈছিল, তেনেদৰে সু-শৰীৰিৰে ঘৰলৈ ঘূৰি অহাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে’’ ৷

