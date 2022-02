মৰাণ, 2 ফ্ৰেব্ৰুৱাৰী : ৰাজ্যত নিৰন্তৰ অব্যাহত আছে ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান(Anti Drugs Mission) ৷ প্ৰত্যেক দিনাই আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই বৃহৎ পৰিমাণৰ নিচাজাতীয় সামগ্ৰী জব্দ কৰি আহিছে ৷ ইয়াৰ মাজতে মঙলবাৰে ড্ৰাগছ, নগদ ধনসহ দুজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে মৰাণ আৰক্ষীয়ে (Two people arrested with drug at Moran) ৷

মৰাণত ড্ৰাগছ আৰু ধনসহ দুজনক গ্ৰেপ্তাৰ

মঙলবাৰে এক গোপন সূত্ৰৰ পম খেদি (Anti Drugs Mission at Nagaon) ডিব্ৰুগড় জিলাৰ মৰাণ আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত ৰাইদাং চাৰিআলিৰ হৰিনাৰায়ন শৰ্মা নামৰ লোকজনৰ ভাড়াঘৰত আশ্ৰয় লৈ থকা অৱস্থাৰ পৰা ডিব্ৰুগড় জিলা অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক বিতুল চেতিয়া, মৰাণ আৰক্ষী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া বিজয় দৈমাৰীৰ নেতৃত্বত যোৱা আৰক্ষীৰ এটা দলে ড্ৰাগছ, নগদ টকাসহ দুজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে(Drug peddler arrested at Nagaon) ৷

গ্ৰেপ্তাৰ কৰা লোককেইজন ক্ৰমে ডিব্ৰুগড় মিলন নগৰৰ ৰূপম গগৈ (২৫) আৰু ডিব্ৰুগড় কমাৰনিছিগাৰ নিপন দাস(২৭) বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷ উল্লেখ্য যে গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা লোককেইজনৰ পৰা আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰে প্ৰায় ৩৮ গ্ৰাম ড্ৰাগছ, নগদ ৫০ হাজাৰ টকা, দুটা ম’বাইল ফোনৰ লগতে এখন টিয়াগ' বাহন জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ৷

