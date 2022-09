ডিব্ৰুগড়,২৩ অক্টোবৰ: ডিব্ৰুগড় জিলা প্ৰশাসনে তিনিদিনীয়াকৈ আয়োজন কৰিছে জিলা দিৱসৰ(District Day will held in Dibrugarh) । ১৯৭১ চনৰ ২অক্টোবৰত প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰা ডিব্ৰুগড় জিলাৰ প্ৰতিষ্ঠা বৰ্ষ উপলক্ষে আয়োজন কৰিছে এই জিলা দিৱসৰ । বৰ্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচীৰে আয়োজন কৰা জিলা দিৱসৰ বিস্তৃত কাৰ্যসূচী সন্দৰ্ভত বৃহস্পতিবাৰে উপায়ুক্ত বিশ্বজিত পেগুৱে অনুষ্ঠিত কৰে এখন সংবাদমেলৰ(Press conference of DC Biswajit Pegu) ।

উপায়ুক্ত পেগুৱে সংবাদমেলযোগে জনায় যে, ৩০ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা ২ অক্টোবৰলৈ অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া জিলা দিৱসৰ কাৰ্যসূচী উপলক্ষে ৩০ ছেপ্টেম্বৰত সাহিত্য আৰু সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেৰে কাৰ্যসূচী শুভাৰম্ভ হ'ব(District Day to be held from September 30 to Oct 2) । পুৱা ১০ বজাত বিশাল সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা বাহিৰ কৰাৰ লগতে প্ৰদৰ্শনী, ডিব্ৰুগড়ৰ বিষয়ত অনুষ্ঠিত হ'ব কুইজ প্ৰতিযোগিতা । ইয়াৰ পিছতে লেখক আৰু কবি সকলৰ মাজত মত বিনিময় আৰু সন্ধিয়া 'তোৰে মোৰে আলোকৰে যাত্ৰা' শীৰ্ষক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব ।

দ্বিতীয় দিনাৰ কাৰ্যসূচীত পুৱা চাইকেল ৰেলীৰ পিছতে চিত্ৰাংকন প্ৰতিযোগিতা, পৰম্পৰাগত সাজপাৰ প্ৰতিযোগিতা, ডগ শ্বো, মানসিক ৰোগৰ চিকিৎসা শিবিৰ, ডিব্ৰুগড় জিলাৰ ঐতিহাসিক সমলক লৈ দৃশ্য শ্ৰব্য প্ৰদৰ্শন আৰু ন-পুৰণি শিল্পীক লৈ সন্ধিয়া সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানৰো আয়োজন কৰিছে প্ৰশাসনে । সেইদৰে গান্ধী জয়ন্তী অৰ্থাৎ ২ অক্টোবৰৰ সামৰণি অনুষ্ঠানৰ উপলক্ষে স্বচ্ছ ভাৰত অভিযানৰ অধীনত চাফাই অভিযান, স্মৃতিগ্ৰন্থ উন্মোচন আৰু দিনৰ ভাগত অনুষ্ঠিত হ'ব বঁটা বিতৰণী আৰু সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠান ।

ইফালে জিলা দিৱসৰ দিনটোত জিলাখনৰ প্ৰতিটো চক্ৰ বিষয়া কাৰ্যালয়ত বৰ্নাঢ্য অনুষ্ঠান আয়োজনৰ নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰা হৈছে । অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডকো এইক্ষেত্ৰত বিশেষভাৱে আহ্বান জনোৱাৰ কথা প্ৰকাশ কৰিছে উপায়ুক্ত পেগুৱে । অন্যহাতে ২ অক্টোবৰত সন্ধিয়া ঘৰে ঘৰে বন্তি প্ৰজ্বলনৰ বাবে উপায়ুক্ত গৰাকীয়ে জিলাখনৰ সকলো লোককে আহ্বান জনাইছে ।

