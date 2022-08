মৰাণ,১২ আগষ্ট : ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য হিচাপে আনুষ্ঠানিকভাৱে দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিলে অধ্যাপক ড০ জিতেন হাজৰিকাই (Dr Jiten Hazarika takes over as Vice Chancellor of DU)। ৫ আগষ্টত ৰাজভৱনত শপত গ্ৰহণৰ পিছত উপাচাৰ্য হিচাপে দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰি শুকুৰবাৰে সংবাদ মাধ্যমক সম্বোধন কৰিলে উপাচাৰ্য ড০ হাজৰিকাই । উপাচাৰ্য কাৰ্যালয়ৰ সভাকক্ষত অনুষ্ঠিত সংবাদমেলত ড০ হাজৰিকাই ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা নীতিৰ পৰামৰ্শ অনুসৰি ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ক আগবঢ়াই লৈ যোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰে (DU Vice Chancellor on National Education Policy)।

ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য হিচাপে দায়িত্ব গ্ৰহণ ড০ জিতেন হাজৰিকাৰ

উপাচাৰ্যগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰা মতে অহা শিক্ষা বৰ্ষৰ পৰা ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা নীতিৰ (National Education Policy) আৰ্হিত প্ৰস্তুত কৰা হ'ব শিক্ষা নীতি । বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধীনত ১৭৮ খন মহাবিদ্যালয়ক ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা নীতিৰে আগবঢ়াই লৈ যোৱাৰ পৰিকল্পনা আছে উপাচাৰ্য ড০ জিতেন হাজৰিকাৰ । তেওঁ উল্লেখ কৰা মতে কেৱল ডিগ্ৰী পাবলৈয়ে বিশ্ববিদ্যালয় নহয় ।

সমাজ গঢ়িবলৈ বিশ্ববিদ্যালয় হোৱাটো তেওঁ বিচাৰে বুলি সংবাদমেলত উল্লেখ কৰে । পৌৰাণিক নীতিক আওকাণ কৰিলে শিক্ষা কেতিয়াও সম্পূৰ্ণ হ'ব নোৱাৰে বুলিও মন্তব্য কৰে ড০ হাজৰিকাই । শিক্ষাৰ দ্বাৰা মানৱ সম্পদ গঢ়িব লাগিব বুলি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰি বিদেশত থকা ভাৰতীয় মূলৰ ব্যক্তিৰ পৰা শিক্ষা আহৰণত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰে নতুন উপাচাৰ্যগৰাকীয়ে ।

লগতে পঢ়ক :School adoption program: বৰমাত বিশেষ সজাগতা সভা