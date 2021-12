মৰাণ, 24 ডিচেম্বৰ : চৰকাৰৰ দ্বাৰা অৱহেলিত হৈ বিগত তিনিমাহে বন্ধ হৈ আছে ডিব্ৰুগড় জিলাৰ চাবুৱাস্থিত মদাৰখাট চাহ বাগিচাখন (Madarkhat tea garden towards closure) ৷ 120 বছৰীয়া পুৰণি মদাৰখাট চাহ বাগিছাখন বন্ধ হৈ থকাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত তাত কৰ্মৰত শ্ৰমিকসকলৰ দৈনিক আয়ো বন্ধ হৈ আছে ৷ ফলত যোৱা তিনিমাহ দিন ধৰি খাদ্যৰ অভাৱত ভুগিবলগীয়া হৈছে শ্ৰমিকসকল (Labours in financial trouble at Madarkhat Tea Garden)৷

বৰ্তমানৰ চৰকাৰখনে চাহ বাগিচা আৰু চাহ শ্ৰমিকৰ সুবিধাৰ্থে প্ৰণয়ন কৰা আঁচনি সমূহৰ মাজৰ পৰা এই পুৰণিকলীয়া মদাৰখাট চাহ বাগিচাখন বাদ পৰি ৰোৱা কথাটোৱে হতভম্ব কৰি তুলিছে সকলোকে ৷ হতাশ হৈ পৰিছে চাহ শ্ৰমিক সন্থাৰ প্ৰতিনিধিসকল ৷ বাগিচাখনৰ মালিক পক্ষৰ চূড়ান্ত অৱহেলা আৰু অমনোযোগিতাৰ বাবেই প্ৰায় 1800 চাহ শ্ৰমিকৰ ভৱিষ্যত অন্ধকাৰৰ গৰাহলৈ গতি কৰাৰ লগতে বাগিচাখন এই পৰ্যায় পালেহি বুলি অভিযোগ আনিছে বাগিচাখনৰ কৰ্মচাৰী সকলে ৷

বন্ধ হোৱাৰ দিশে 120 বছৰীয়া মদাৰখাট চাহ বাগিচা

22 ডিচেম্বৰত ডিব্ৰুগড় শাখাৰ অসম চাহ মজদুৰ সংঘ আৰু অসম চাহ কৰ্মচাৰী সংঘৰ উদ্যোগত থানাই, তামোলবাৰী, লেংৰাই, নাহৰতলী, গণেশবাৰী, বিহিয়াটিং দুৰ্গাপুৰ আৰু চিংলিজান চাহ বাগিচাৰ সহযোগত মদাৰখাট চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিক ৰাইজক সাহাৰ্য বিতৰণ কৰা হয় ৷ এসাঁজ খাই এসাঁজ লঘোণে থকা শ্ৰমিকসকলৰ মাজত চাউল, দাইল, আলু, মিঠাতেল, আটা আৰু নিমখ দান কৰা হয় ৷

উল্লেখ্য যে, 10 মাহে বেতনৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আছে মদাৰখাট চাহ বাগিচাখনৰ কৰ্মচাৰীসকল (Tea labours deprive of wages) ৷ ছয় পষেকৰ দৰমহা হোৱা নাই চাহ শ্ৰমিকসকলৰ ৷ সততে চাহ শ্ৰমিকৰ উন্নয়নৰ কথা কৈ থকা চৰকাৰৰ দিনত এইদৰে 120 বছৰীয়া পুৰণি চাহ বাগিচাত শ্ৰমিকে খাদ্য বিচাৰি হাহাকাৰ কৰিব লগা বিষয়টোৱে সকলোকে চিন্তিত কৰি তুলিছে ৷

