ডিব্ৰুগড়,২৭ ফ্ৰেব্ৰুৱাৰী: অসমৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চলসমূহৰ ভিতৰত ডিব্ৰুগড়ৰ জকাই সংৰক্ষিত বনাঞ্চল অন্যতম(Jakai Reserve Forest in Existential Crisis) । এই বনাঞ্চলত অসম প্ৰজেক্ট অন ফৰেষ্ট এণ্ড বায়দাইভাৰ্ছিটি নামৰ এক আঁচনি অসম গ্ৰামীণ বিকাশ ট্ৰাষ্ট নামৰ এটা বেচৰকাৰী সংস্থাই প্ৰায় ২০ কোটি টকাৰ আবন্টন সাপেক্ষে ১২৫০০০ বৃক্ষৰোপণৰ কাম হাতত লৈছিল(Jakai Reserve Forest in Dibrugarh) । কেইজনমান স্থানীয় সচেতন লোকে এই আঁচনি সন্দৰ্ভত তথ্য জনাৰ অধিকাৰ আইনৰ সহায়ত ডিব্ৰুগড় বন সংমণ্ডল প্ৰাধিকৰণৰ কাৰ্যালয়ত তথ্য বিচাৰিছিল যদিও বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই ইয়াৰ ওপৰত কোনো তথ্য প্ৰদান কৰিব নোৱাৰিলে(Looting underway in Jakai reserve forest in Dibrugarh) ।

এই সন্দৰ্ভত বাতৰি যুগুত কৰিব যাওঁতে লাহোৱাল প্ৰেছ ক্লাবৰ দুজন সতীৰ্থৰ সহিতে সাংবাদিকৰ এটা দলক আক্ৰমণ কৰিবলৈ উদ্যত হয় অসম গ্ৰামীণ বিকাশ ট্ৰাষ্টৰ মিলন বৰা নামৰ এজন বিষয়ববীয়াই । ইতিমধ্যে ঘটনা সন্দৰ্ভত বৰবৰুৱা আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে সাংবাদিক কেইগৰাকীয়ে । জকাই সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত কেনেকৈ আচলতে এনে গুণ্ডাবাহিনী তথা বেচৰকাৰী সংস্থাই কেনেকৈ কাম কৰিছে তাক লৈ সচেতন মহলত বিভিন্ন প্ৰশ্নৰ উদয় হৈছে(Corruption in Jokai reserve forest) ।

ইফালে ৰোপণ কৰা গছসমূহৰ ৮০ শতাংশই মৃতপ্ৰায় ৰূপ লৈছে । চকুমুদা কুলিৰ ভাৱত ডিব্ৰুগড় বন বিভাগ । বন বিভাগৰ একাংশ বিষয়াৰে গোপন মিতিৰালি কৰি সংস্থাটোৱে আৱণ্টিত সমুদায় ধন আত্মসাৎ কৰা বুলি মুকলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে । গণতন্ত্ৰৰ চতুৰ্থ স্তম্ভ সংবাদ মাধ্যম আৰু সাংবাদিকৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰিব বিচৰা কাৰ্যক লাহোৱাল প্ৰেছ ক্লাবে তীব্ৰ ভাষাৰে গৰিহণা দিয়াৰ লগতে দোষী ব্যক্তিজনৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ প্ৰশাসনক দাবী জনাইছে ।

মুঠৰ ওপৰত আজিৰ দিনত জকাই সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ ভিতৰত আচনি ৰূপায়ণৰ নামত বন ধ্বংস যজ্ঞ চলিছে আনফালে একাংশই আঁচনি ৰূপায়ণৰ নামত লুন্ঠন চলাইছে লাখে লাখে টকা । সংৰক্ষিত বনাঞ্চলখনৰ ভিতৰ ভাগত বহু মূল্যৱান গছ কাটি নিঃশেষ কৰিছে যদিও বন বিভাগৰ এই ক্ষেত্ৰত নিৰৱতা অৱলম্বন কৰাহে পৰিলক্ষিত হৈছে । মুঠৰ ওপৰত বন মাফিয়া আৰু দুৰ্নীতি পৰায়ণ ঠিকাদাৰৰ বাবে জকাই সংৰক্ষিত বনাঞ্চল হৈ পৰিছে সোণৰ কণী পৰা হাঁহৰ দৰে ।

