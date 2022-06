মৰাণ,২০ জুন: মৰাণত বৃদ্ধি পাইছে অপৰাধ আৰু অপৰাধীৰ সংখ্যা(Crime cases on increase in Maran) । চুৰি-ডকাইতিৰ ঘটনাত অতিষ্ঠ মৰাণ চহৰবাসী । পুনৰ মৰাণ চহৰৰ মাজমজিয়াতে সংঘটিত হ'ল আন এক চাঞ্চল্যকৰ চুৰিকাণ্ড(Theft in Maran) । মৰাণ চহৰৰ মাজমজিয়াতে দিন দুপৰতে চোৰে স্কুটিৰ লক ভাঙি ২লাখ টকা লৈ উধাও হোৱা ঘটনাক লৈ সমগ্ৰ চহৰখনতে বিৰাজ কৰিছে চাঞ্চল্য (Criminals steal Rs 2 lakh from scooter in Moran) ।

মৰাণ নগৰৰ মাজমজিয়াত থকা ইউ বি আই বেংকৰ সমীপত সংঘটিত হয় এই চুৰিকাণ্ড । জানিব পৰা মতে মৰাণৰ অভাৰচীজ বেংকৰ পৰা টকা উলিয়াই আনিছিল সঞ্জিত দাস নামৰ ঠিকাদাৰ গৰাকীয়ে । ইয়াৰ পাছতেই ইউ বি আই বেংকত কিছু ধন জমা কৰিবৰ বাবে সোমাই ঠিকাদাৰগৰাকী । কিন্তু স্কুটীৰ ভিতৰতে অভাৰচীজ বেংকৰ পৰা উলিয়াই অনা ২ লাখ থৈ গৈছিল ঠিকাদাৰ সঞ্জিত দাসে ।

মৰাণত দিন দুপৰতে স্কুটিৰ লক ভাঙি ২লাখ টকা লৈ উধাও চোৰ

সেই সময়চোৱাৰ ভিতৰতে স্কুটিত থৈ যোৱা ২ লাখ টকা লৈ উধাও হয় দুষ্কৃতিকাৰী । ঘটনাৰ খবৰ পোৱা মাত্ৰকে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় মৰাণহাট আৰক্ষী । আৰম্ভ কৰে তদন্ত । উল্লেখ্য যে মৰাণ আৰক্ষী থানাৰ পৰা মাত্ৰ ১০০ মিটাৰ দূৰত্বত এই ঘটনা সংঘটিত হয় । মৰাণ আৰু মৰাণহাট আৰক্ষীৰ দুখনকৈ থানাৰ আৰক্ষীয়ে তহল দি থকাৰ মাজতো চোৰে কেনেকৈ এই কাণ্ড সংঘটিত কৰিবলৈ পালে তাক লৈ সৃষ্টি হৈছে গভীৰ ৰহস্যৰ ।

স্থানীয় সচেতন ৰাইজে জনোৱা অনুসৰি মৰাণত সঘনে সংঘটিত হ'বলৈ ধৰিছে এনেধৰণৰ চুৰিকাণ্ড । এই ঘটনাক লৈ মৰাণ চহৰত বিৰাজ কৰিছে তীব্ৰ চাঞ্চল্য । মৰাণবাসীৰ জীৱন আৰু সম্পত্তিৰ নিৰাপত্তাৰ খাতিৰত আৰক্ষীক কঠোৰ হোৱাৰ আহ্বান জনাইছে স্থানীয় সচেতন ৰাইজে ।

