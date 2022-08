মৰাণ, ২৫আগষ্ট: ৰাজ্য়ত অব্যাহত আছে বগা চাউলৰ ক'লা বেহা(Scam in cooperatice rice in Naharkatia)। ইয়াৰ মাজতেই নাহৰকটীয়াৰ বাঘমৰা গাঁৱত সমবায় সমিতিৰ চাউলৰ চোৰাং ঘাটি উৎখাত(Cooperative rice smuggling in Naharkatia)কৰিছে আৰক্ষীয়ে । দুখীয়া ৰাইজৰ বাবে আৱন্টিত চাউল নতুনকৈ পেকেজিং কৰি অৰুণাচল প্ৰদেশলৈ সৰবৰাহ কৰাৰ বাবে সাজু কৰা হৈছিল উক্ত চোৰাং চাউলখিনি । এই কাৰ্য কৰি থাকোতেই আৰক্ষীৰ জালত পৰিল তিনি চোৰাং চাউল ব্য়ৱসায়ী ।

নাহৰকটীয়াত সমবায়ৰ চাউলৰ চোৰাং ঘাটি উৎখাত

দীৰ্ঘদিন ধৰি দুখীয়া ৰাইজৰ বাবে আৱন্টিত চাউল নতুন কৈ পেকেজিং কৰি চোৰাংভাবে চাউল সৰবৰাহ কৰি আছিল নাহৰকটীয়াৰ একাংশ ব্য়ৱসায়ীয়ে(Rice smuggler arrest in Naharkatia)। উল্লেখ্য় যে জয়পুৰ সমবায় সমিতিৰ অন্তৰ্গত বাঘমৰা গাঁৱৰ অৰবিন্দ শ্বাহ নামৰ লোকজনৰ সুলভ মূল্যৰ দোকানৰ পৰাই চলিছিল সমবায় সমিতিৰ চাউলৰ চোৰাং বেহা । উত্থাপিত অভিযোগ মতে,অমৃত শ্বাহ,সুনীল শ্বাহ আৰু সুমিত শ্বাহ নামৰ তিনিজন ব্য়ৱসায়ীয়ে দীৰ্ঘ দিন ধৰি চলাই গৈছিল সমবায় চাউলৰ ক'লা বজাৰ ।

দৰিদ্ৰ জনতাৰ বাবে আৱন্টিত সুলভ মূল্যৰ চাউল চান কাঢ়ি সেউজীয়া ৰঙৰ বস্তাত নতুন কৈ পেকেজিং কৰি বছৰ বছৰ ধৰি চুবুৰীয়া ৰাজ্য অৰুণাচল প্ৰদেশলৈ চোৰাংভাবে সৰবৰাহ কৰি আহিছিল এই তিনিজন ব্য়ৱসায়ীয়ে । মঙলবাৰে অনুৰূপ ধৰণেৰে সমবায় চাউল নতুন কৈ পেকেজিং কৰি অৰুণাচল প্ৰদেশলৈ চোৰাং ভাৱে সৰবৰাহ কৰিবলৈ সাজু হোৱাৰ এক গোপন খবৰ লাভ কৰি নামৰূপৰ উপ-আৰক্ষী অধীক্ষক নৱ কুমাৰ বৰাৰ নেতৃত্বত আৰক্ষীৰ দল গুদামটোত অভিযান চলায় । অৰুণাচললৈ প্ৰেৰণ কৰিবলৈ সাজু কৰা অৱস্থাতে এ এছ ০৬ বি চি ৫৯১৫ নম্বৰৰ এখন চাউল ভৰ্তি ব'লেৰ পিক আপ্ বাহন জব্দ কৰে । লগতে বাহনখনত থকা ৫৫ বস্তা চোৰাং চাউল জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয় আৰক্ষীয়ে ।

তদুপৰি উক্ত গুদামটোৰ আন দুটা কোঠাৰ পৰাও আৰক্ষীয়ে ৯৩ বস্তা চাউল উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় । লগতে এই চাউলৰ বস্তাসমূহ নতুন কৈ পেকেজিঙৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা শতাধিক খালি সেউজীয়া বস্তা উদ্ধাৰ কৰে । লক্ষণীয় যে নিয়ম অনুসৰি সমবায় সমিতিৰ গুদামৰ কাষত কোনোধৰণৰ চাউলৰ মিল থাকিব নালাগে।ইয়াৰ বিপৰীতে এই কুখ্যাত চাউল ব্য়ৱসায়ী কেইজনে যোগান বিভাগৰ সকলো নিয়ম জলাঞ্জলি দি বিগত ১০ বছৰ ধৰি একেটা গৃহতে এটা ধান খুন্দা মিল স্থাপন কৰি ইয়াৰ পৰাই চলাই গৈছিল চাউলৰ চোৰাং ব্য়ৱসায় ।

ধৃত চোৰাং চাউল ব্য়ৱসায়ী কেইজনে ইতিমধ্যে আৰক্ষীৰ আগত সমবায় চাউলৰ নতুন কৈ পেকেজিঙৰ কথা অকপটে স্বীকাৰ কৰিছে । এই বিনামূলীয়া চাউল সমূহ তেওঁলোকে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ দেউমালিৰ গগণ চেংলন নামৰ এজন ব্যৱসায়িক প্ৰতিমাহে ১৮ টকা দৰত বিক্ৰী কৰি অহা বুলি আৰক্ষীৰ আগত তেওঁলোকে স্বীকাৰোক্তি দিয়ে । ডিব্ৰুগড় জিলাৰ বিভিন্ন অঞ্চলতো ২৫ টকা দৰত ইয়াক চোৰাং ভাৱে বিক্ৰী কৰাৰ কথাও প্ৰকাশ কৰে ধৃত চাউল চোৰ কেইজনে ।

উল্লেখযোগ্য যে ইয়াৰ পূৰ্বেও কেইবাবাৰো এই চক্ৰটোৱে এনেদৰে আৰক্ষীৰ জালত পৰিছিল । কিন্তু কাৰাগাৰৰ পৰা ওলাই আহিয়েই খাদ্য আৰু অসামৰিক যোগান বিভাগৰ ডিব্ৰুগড় জিলা কাৰ্যালয় বিষয়াসকলক সকলৰ লগত থকা গোপন বুজাবুজিৰ বাবেই পুনৰ চাউলৰ চোৰাং বেহা চলাই যাবলৈ সক্ষম হৈছিল ।

