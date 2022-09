মৰাণ, ১ ছেপ্টেম্বৰ : চৰকাৰী বিদ্যালয়সমূহত তৃতীয় শ্ৰেণীৰ পৰা বিজ্ঞান আৰু গণিত বিষয় ইংৰাজী মাধ্যমত পাঠদানৰ ৰাজ্য চৰকাৰৰ যি সিদ্ধান্ত তাকে লৈ ৰাজ্যজুৰি চলি আছে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ (protest against English medium in LP schools) । তাৰ সমান্তৰালভাৱে ৰাজ্য চৰকাৰে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ কেইবাখনো চৰকাৰী বিদ্যালয় বন্ধ তথা একত্ৰীকৰণৰো প্ৰতিবাদ চলি আছে (school amalgamation of Education Department Assam) ।

এইবাৰ বিদ্যালয় একত্ৰীকৰণৰ বিৰুদ্ধে ডিব্ৰুগড়ত সাব্যস্ত কৰা হৈছে প্ৰতিবাদ (protest at Dibrugarh) । এই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে চুতীয়া ছাত্ৰ সন্থাই । ডিব্ৰুগড় জিলাৰ লাহোৱাল খণ্ড প্ৰাথমিক শিক্ষা বিষয়াৰ কাৰ্যালয় ঘেৰাও কৰি চুতীয়া ছাত্ৰ সন্থাই বিদ্যালয় একত্ৰীকৰণৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে (protest against school amalgamation at Dibrugarh) । খণ্ড প্ৰাথমিক শিক্ষা বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ত তলাবন্ধ কাৰ্যসূচীৰে এই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে সংগঠনটোৱে (Chutia Students Union protest at Dibrugarh) ।

উল্লেখ্য শেহতীয়াভাৱে ৰাজ্যৰ শিক্ষা বিভাগে লাৰুপৰীয়া প্ৰাথমিক বিদ্যালয়খন কচুৱনি পথাৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ লগত একত্ৰীকৰণৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে । শিক্ষা বিভাগৰ এই সিদ্ধান্তৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে চুতীয়া ছাত্ৰ সন্থাই । অভিযোগ অনুসৰি, কচুৱনি পথাৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত কমসংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী থকাৰ বিপৰীতে লাৰুপৰীয়া প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত ৭৪ গৰাকী ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আৰু তিনিজন শিক্ষক আছে ।

লাৰুপৰীয়া প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ শৈক্ষিক পৰিৱেশৰ লগতে বিদ্যালয়ৰ আন্তঃগাঁথনি যথেষ্ট উন্নত । কিন্তু লাহোৱাল প্রাথমিক শিক্ষা খণ্ড কার্যালয়ৰ বিষয়াই বিদ্যালয় দুখনৰ শৈক্ষিক পৰিৱেশ, বিদ্যালয়ৰ আন্তঃগাঁথনি, ছাত্র-ছাত্ৰীৰ সংখ্যা আদি বিদ্যালয়কেইখনলৈ গৈ ভালকৈ পৰ্যবেক্ষণ নকৰাৰ বাবে কম ছাত্ৰ-ছাত্ৰী থকা বিদ্যালয়ৰ লগত একত্ৰীকৰণ কৰিব বিচাৰিছে । শিক্ষা বিষয়াৰ এনে ভুল সিদ্ধান্ত কেতিয়াও গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰি বুলি উল্লেখ কৰি আজি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে চুতীয়া ছাত্ৰ সন্থাই ।

ইফালে লাহোৱাল খণ্ড প্ৰাথমিক শিক্ষা বিষয়া প্ৰণৱ মেচে বিদ্যালয়খন একত্ৰীকৰণৰ বাবে লোৱা সিদ্ধান্ত বাতিল কৰাৰ বাবে শিক্ষা মন্ত্ৰীলৈ প্ৰস্তাৱ আগবঢ়োৱাৰ কথা সদৰী কৰে ।

