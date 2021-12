মৰাণ, ২২ ডিচেম্বৰ: মঙলবাৰে ডিব্ৰুগড়ত এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰে ৰাষ্ট্ৰীয় মহিলা আয়োগৰ অধ্যক্ষা ৰেখা শৰ্মাই । এই বৈঠকত উপস্থিত থাকে উজনি অসমৰ উচ্চপদস্থ আৰক্ষী বিষয়াসকল(Rekha Sharma holds meeting with Upper Assam police) । মহিলাসকলৰ নিৰাপত্তা আৰু সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰা বিষয়ত আৰক্ষী বিষয়াৰে আলোচনা কৰে অধ্যক্ষাগৰাকীয়ে । কন্যাৰ বিবাহৰ ক্ষেত্ৰত বয়সৰ সীমা ২১ বছৰলৈ বৃদ্ধি কৰাৰ সিদ্ধান্তক আদৰণি জনায় মহিলা আয়োগৰ অধ্যক্ষা ৰেখা শৰ্মাই(Chairman of National commission for women Rekha Sharma) ।

তেওঁ কয় যে, বিবাহৰ ক্ষেত্ৰত বয়সৰ পাৰ্থক্য থকাটোৱে পুৰুষ আৰু মহিলাৰ সমতাৰ অধিকাৰক প্ৰভাৱিত কৰে । কম বয়সতে এগৰাকী যুৱতীৰ বিবাহ সম্পন্ন হ'লে যুৱতীগৰাকীৰ স্বাস্থ্য আৰু শিক্ষা এই দুয়োটা ক্ষেত্ৰতে বিৰূপ প্ৰভাৱ পৰে বুলি তেওঁ মন্তব্য কৰে । চৰকাৰৰ এই শক্তিশালী পদক্ষেপে মহিলাসকলক শাৰীৰিক আৰু মানসিকভাৱে যথেষ্ট নিৰাপত্তা প্ৰদান কৰিব বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰে । ডিব্ৰুগড়ত উপস্থিত হৈ ৰাষ্ট্ৰীয় মহিলা আয়োগৰ অধ্যক্ষাগৰাকীয়ে জামিৰা চাহ বাগিছাৰ মহিলা শ্ৰমিকসকলৰ লগতো মত বিনিময় কৰে(Rekha Sharma interect with women tea worker) ।

ইয়াৰ পিছতে ডিব্ৰুগড়ৰ আৱৰ্ত ভৱনত ডিব্ৰুগড়, তিনিচুকীয়া, লখিমপুৰ আৰু শিৱসাগৰ জিলাৰ পৰা অহা উচ্চপদস্থ আৰক্ষী বিষয়াসকলৰ লগত আলোচনাত মিলিত হয় ।

এই গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকত ৰাজ্যিক মহিলা আয়োগৰ অধ্যক্ষা হেমপ্ৰভা বৰঠাকুৰেও অংশগ্ৰহণ কৰে । হেমপ্ৰভা বৰঠাকুৰে তেওঁ শীঘ্ৰেই বিভিন্ন জিলাৰ আৰক্ষী অধীক্ষক আৰু বিভিন্ন থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়াৰে পৃথকে পৃথকে আলোচনাত মিলিত হ'ব । জামিৰা চাহ বাগিছাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে শিক্ষানুষ্ঠানলৈ যোৱাৰ বাবে এখন বাছৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ বাবে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব বুলিও তেওঁ জানিবলৈ দিয়ে ।



