টিংখাঙত বিক্ৰী আৰু প্ৰদৰ্শনী মেলাত গ্ৰন্থৰ মাদকতা

মৰাণ, ২৬ ডিচেম্বৰ: নৱবৰ্ষৰ প্ৰাক্ক্ষণত টিংখাঙত আৰম্ভ হৈছে এখনি বিক্ৰী আৰু প্ৰদৰ্শনী মেলা য’ত আয়োজন কৰা হৈছে এখনি গ্ৰন্থ মোলাৰো । গ্ৰন্থ মেলাখনত তৰুণ-তৰুণীকে ধৰি শিক্ষাৰ্থীসকলৰ মাজত দেখা গৈছে কিতাপ পঢ়াৰ আগ্ৰহৰ লগতে কিতাপ ক্ৰয় কৰাৰ উৎসাহ । ইয়াৰ মাজতেই বুধবাৰে গ্ৰন্থমেলাত উপস্থিত হোৱা ৰাজ্য চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী বিমল বড়াক দেখা গ’ল এক ব্যতিক্ৰমি ৰূপত (Minister Bimal Bara at Book fair in Rajgarh)। কিছু সময়ৰ বাবে ৰাজনীতিৰ জগতৰ পৰা আঁতৰি গ্ৰন্থ বিপনী সমূহত উপস্থিত হৈ সুবাস ল'লে বিভিন্নখন গ্ৰন্থৰ । ৰাজগড় চাহ বাগিচা খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত বিক্ৰী আৰু প্ৰদৰ্শনী মেলাৰ লগত সংগতি ৰাখি আয়োজিত গ্ৰন্থমেলাত পঢ়ুৱৈৰ ৰূপত দেখা গ'ল মন্ত্ৰীগৰাকীক । অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা গ্ৰন্থ বিপনীয়ে বিপনীয়ে ঘূৰি পচন্দৰ কিতাপ বিচৰাৰ লগতে গ্ৰন্থপ্ৰেমী সকলৰ সৈতে বাৰ্তালাপতো মিলিত হয় মন্ত্ৰীগৰাকী । গ্ৰন্থ বিপনীলৈ অহা শিক্ষাৰ্থীসকলক কিতাপ ক্ৰয় কৰিবলৈ উৎসাহিত কৰাৰ লগতে তেওঁলোকৰ কেৰিয়াৰ সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ।

অসম চৰকাৰৰ উদ্যোগত টিংখাঙৰ ৰাজগড় চাহ বাগিচাত সোমবাৰৰে পৰা আৰম্ভ হৈছে বিক্ৰী আৰু প্ৰদৰ্শনী মেলা । বিক্ৰী আৰু প্ৰদৰ্শনী মেলাখনৰ শুভাৰম্ভ কৰে অসম চৰকাৰৰ শিশু সাহিত্য ন্যাসৰ অধ্যক্ষ ঋষিকেশ গোস্বামীয়ে (Chairman of Children Literature Trust Hrishikesh Goswami) । অসম চৰকাৰৰ উদ্যোগ, বাণিজ্য আৰু ৰাজহুৱা প্ৰতিষ্ঠান বিভাগ, অসম চৰকাৰৰ উদ্যোগত জিলা উদ্যোগ আৰু বাণিজ্য কেন্দ্ৰৰ সহযোগত ডিব্ৰুগড় জিলাৰ টিংখাং ৰাজগড় চাহ বাগিচা খেলপথাৰত সোমবাৰৰ পৰা অনুষ্ঠিত হৈছে 'বিক্ৰী আৰু প্ৰদৰ্শনী মেলাখনি (Sale and exhibition fair 2022 at Tingkhang) ।

উল্লেখযোগ্য যে এই প্ৰদৰ্শনী তথা বাণিজ্য মেলাত প্ৰদৰ্শনী অথবা বিক্ৰীৰ লগতে উদ্যোগী নিবনুৱা আৰু নৱপ্ৰজন্মৰ যুৱক-যুৱতী সকলক উদ্যোগ আৰু বাণিজ্য ক্ষেত্ৰখনৰ প্ৰতি উৎসাহিত কৰাৰ উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ধৰণৰ আলোচনা চক্ৰ আৰু কৰ্মশালাও অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে । ২৬ ডিচেম্বৰৰ পৰা ৩০ ডিচেম্বৰলৈ অনুষ্ঠিত হোৱা এই পাঁচদিনীয়া কাৰ্যসূচীত অসমৰ প্ৰায় ৩ হাজাৰ উদ্যমী যুৱক-যুৱতীক সাঙুৰি বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ অভিজ্ঞ প্ৰশিক্ষকৰ দ্বাৰা আলোচনা চক্ৰ (Seminar In Sale and exhibition fair at Tingkhang) অনুষ্ঠিত হ'ব । এই আলোচনা চক্ৰত মৌ পালন, বাঁহৰ সামগ্ৰী, পশুপালন, ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগ আদি বিষয়ত প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰা হ'ব ৷ আনহাতে, উক্ত বাণিজ্য মেলাৰ লগত সংগতি ৰাখি "ৰাজগড় গ্ৰন্থ আৰু সাহিত্য উৎসৱ ২০২২" আৰু "শ্ৰী শ্ৰী কৃষ্ণৰ মহাৰাস" অনুষ্ঠিত কৰিছে ।

