মৰাণ, 27 ছেপ্টেম্বৰ: প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডীৰ জন্মদিনৰ লগত সংগতি ৰাখি বিজেপিয়ে অব্যাহত ৰাখিছে সেৱা পষেক কাৰ্যসূচী (BJP celebrates Sewa Pakhwada)। 17 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা 2 অক্টোবৰলৈ এই সেৱা পষেক পালন কৰি আছে বিজেপিয়ে । এই সেৱা পষেকৰ লগত সংগতি ৰাখি গছপুলি ৰোপণ, ৰক্তদান শিবিৰ, স্বাস্থ্য পৰীক্ষা শিবিৰ আদিৰো আয়োজন কৰা হৈছে । অসমৰো বিভিন্ন প্ৰান্তত বিজেপিয়ে বহু কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে । তাৰ অংশস্বৰূপে ডিব্ৰুগড়ত এক আকৰ্ষণীয় অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হয় ।

প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ জীৱনক লৈ প্ৰদৰ্শনী ডিব্ৰুগড়ত

সেৱা পষেকৰ লগত সংগতি ৰাখি মঙলবাৰে ডিব্ৰুগড়ত মোডীৰ জীৱন দৰ্শন আৰু কাৰ্যক্ৰমনিকা সন্দৰ্ভত এখনি প্রদর্শনী (PM Modis Programme Exhibition at Dibrugarh)অনুষ্ঠিত হয় । ডিব্ৰুগড়ৰ বিজেপি কাৰ্যালয়ত( Exhibition at BJP office of Dibrugarh) অনুষ্ঠিত এই প্ৰদৰ্শনী ডিব্ৰুগড় সমষ্টিৰ বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকনে (MLA Prashant Phukan Inaugurate Exhibition) শুভ উদ্বোধন কৰে । ইফালে, এই অনুষ্ঠানৰ মাজতে MODI@20:DREAM MEET DELIVERY গ্ৰন্থখনিও ডিব্ৰুগড় জিলাৰ বাবে আনুষ্ঠানিকভাৱে উন্মোচন কৰে ডাঃ নিৰ্মল চাহেৱালাই ।

এই প্ৰদৰ্শনী বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আৰু সাধাৰণ ৰাইজৰ বাবে মুকলি কৰা হৈছে । প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডীৰ জীৱন দৰ্শন আৰু কাৰ্যক্ৰমনিকা প্রদর্শনী উদ্বোধন কৰি বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকনে কয়, ‘‘দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোডীয়ে সমাজৰ একেবাৰে শেষৰ মানুহজনৰ কথা চিন্তা কৰি কাম কৰিছে’’ । তেওঁৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী কাৰ্যকালত দেশৰ উন্নয়নৰ বাবে যি চিন্তা কৰিছে তাক ৰাইজৰ আগত প্ৰচাৰ কৰাৰ বাবেই এই প্ৰদৰ্শনীৰ ব্যৱস্থা কৰা বুলি কয় ।

লগতে পঢ়ক:এক লাখ নিযুক্তিৰ ডেৰ সহস্ৰাধিকৰ মজুৰি ৮ হেজাৰ টকা