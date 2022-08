ডিব্ৰুগড়, 23 আগষ্ট: ডিব্ৰুগড়ৰ এখন ব্যতিক্ৰমী গাঁও ৷ এই গাঁওখনত নিষিদ্ধ অনা-অসমীয়া তথা হিন্দীভাষী লোক (Non Assamese people) ৷ নিজৰ মাটি-ভেঁটিৰ সুৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত ডিব্ৰুগড় জিলাৰ মৰাণ ৰাজহ চক্ৰৰ অন্তৰ্গত টিংখাং সমষ্টিৰ নখাট গাঁৱৰ ৰাইজে অনা-অসমীয়া হিন্দী ভাষী ব্যক্তিক মাটি ক্ৰয় আৰু বিক্ৰীৰ বাবে সম্পূৰ্ণ নিষিদ্ধ অঞ্চলৰূপে ঘোষণা কৰিছে (Ban on purchase and sale of land in Sonowal Kachari populated area) ৷

সোণোৱাল কছাৰী অধ্যুষিত অঞ্চলত অনা অসমীয়া ব্যক্তিক ভূমি ক্ৰয় আৰু বিক্ৰীৰ বাবে সম্পূৰ্ণ নিষিদ্ধ ঘোষণা

বিগত বিভিন্ন সময়ত সদৌ অসম সোণোৱাল ছাত্ৰ সন্থাই সোণোৱাল কছাৰী অধ্যুষিত অঞ্চলসমূহৰ লগতে ৰাজ্যৰ জনজাতীয় অঞ্চলসমূহত অনা অসমীয়া লোক তথা হিন্দীভাষী লোকক ভূমি ক্ৰয়-বিক্ৰয় কৰাত বাধা প্ৰদান কৰি আহিছিল (Non Assamese people Ban on purchase and sale of land ) ৷ এই সন্দৰ্ভত বিভিন্ন প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীৰ লগতে চৰকাৰকো আহ্বান জনাইছিল ছাত্ৰ সন্থাৰ সদস্যসকলে ৷ ডিব্ৰুগড় জিলাৰ মৰাণ ৰাজহ চক্ৰৰ অন্তৰ্গত টিংখাং সমষ্টিৰ নখাট গাঁওখন সোণোৱাল কছাৰী অধ্যুষিত অঞ্চল (Sonowal Kachari populated area) ৷ কিন্তু শেহতীয়াকৈ এইখন গাঁৱৰে বাসিন্দা জোৎস্না বৰা নামৰ মহিলাগৰাকীয়ে নিজ ভূমি বনিকগোষ্ঠীৰ কোনো লোকক বিক্ৰী কৰা বুলি জানিবলৈ পাইছিল গাঁওখনৰ লোকে ৷

এই কথা পোহৰলৈ অহাৰ লগে লগে গাওঁখনত উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় ৷ মাটি-ভেঁটিৰ সুৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত প্ৰতিবাদমুখৰ হৈ পৰিছে নখাট গাঁওবাসী ৷ সোমবাৰে নখাট গাঁও পৰিচালনা সমিতি, তৰুণজ্যোতি যুৱক সংঘ, নখাট মহিলা সমিতি, নখাট গাঁও নামঘৰ পৰিচালনা সমিতিয়ে এক প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে ৷

প্ৰতিবাদী ৰাইজে কয় "অনা অসমীয়াক আমি স্থান দিবলৈ বিচৰা নাই আৰু নিবিচাৰো ৷ আমি এই সন্দৰ্ভত স্থানীয় বিধায়কৰ লগতে বিভাগলৈ আবেদন জনাইছিলো ৷ তেওঁলোকে আমাক আগবাঢ়ি যাবলৈ আশ্বাস দিছে, সেইমতে আমি আগবাঢ়িছো ৷ তেওঁলোক আমাৰ লগত আছে ৷"

"শ্ৰীমতী জোৎস্না বৰালৈ এটাই অনুৰোধ কৰিব বিচাৰো ৷ আমি শুনিছো যে তেওঁ বনিক গোষ্ঠীক ভূমি বিক্ৰী কৰিছে ৷ সেই ভূমি ঘূৰাই লোৱাৰ এটা ব্যৱস্থা কৰক ৷" প্ৰতিবাদকাৰীসকলে কোনোপধ্যেই নখাট গাঁৱৰ ভূমি কোনো বহিৰাগত লোকক প্ৰদান কৰা নহ’ব বুলি এইদৰে মহিলগৰাকীক সকিয়নী প্ৰদান কৰে ৷

মন কৰিবলগীয়া যে বহিৰাগত বনিয়া গোষ্ঠীয়ে এতিয়া নগৰ-চহৰৰ ওপৰিও বিশেষকৈ গ্ৰাম্যাঞ্চলৰ মাটি লক্ষ্য কৰি লোৱা বুলি ৰাইজে অভিযোগ উত্থাপন কৰে । আনহাতে, সদৌ অসম সোণোৱাল কছাৰী ছাত্ৰ সন্থাইয়ো অনা-অসমীয়া লোকক কোনো কাৰণতে সোণোৱাল কছাৰী অধ্যুষিত অঞ্চলত মাটি ক্ৰয়-বিক্ৰী কৰা কাৰ্য মানি লোৱা নহ'ব বুলি উল্লেখ কৰাৰ লগতে এনে কাৰ্যৰ বিৰুদ্ধে সদায়ে মাত মাতি যাব বুলি উল্লেখ কৰে ৷

সদৌ অসম সোণোৱাল কছাৰী ছাত্ৰ সন্থাৰ সাধাৰণ সম্পাদক বুধিন সোণোৱালে কয়, "এইটো অতি পৰিতাপৰ বিষয় ৷ আমি পূৰ্বেও কৈছো যে সোণোৱাল কছাৰীকে ধৰি জনজাতি লোকসকলৰ অধ্যুষিত অঞ্চলসমূহত অনা অসমীয়া লোকক ভূমি বেচা কিনাটো বন্ধ কৰিব লাগে ৷ আজি নখাট গাঁৱলৈ আহি আমি দেখিছো এগৰাকী মহিলাই অনা অসমীয়া লোকক ভুমি বিক্ৰী কৰিছে ৷ এই কথাত আমি সদৌ অসম সোণোৱাল ছাত্ৰ সন্থাই অতি দুখ পাইছো ৷ আমি আহ্বান জনাইছো প্ৰশাসনক ৰাইজে দিয়া স্মাৰকপত্ৰখনৰ ভিত্তিত এই সন্দৰ্ভত বিহিত ব্যৱস্থা লব লাগে ৷ ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত আমি তীব্ৰ প্ৰতিবাদ কৰিম ৷"

