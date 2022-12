টিংখাঙৰ বাগিচাই বাগিচাই শিশু সুৰক্ষাৰ বাবে সজাগতা অভিযান

ডিব্ৰুগড়, ২১ ডিচেম্বৰ: ৰাজ্যত শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰখনত আমোল পৰিৱৰ্তন আহিলেও আজিৰ তাৰিখতো চাহ বাগিচা অধ্যুষিত অঞ্চলত ১৪ বছৰৰ তলৰ প্ৰায় ২৫ শতাংশ শিশুৱে আধাতে বিদ্যালয়ৰ শিক্ষা সাং কৰিছে । আনহাতে বিদ্যালয়লৈ নোযোৱা বহু শিশুয়ে শ্ৰমিক হিচাপে নিয়োজিত হৈ আহিছে(Child labour in Assam) । ইয়াৰ উপৰিও শৈক্ষিক জাগৰণৰ অভাৱতে বিশেষকৈ বাগিচা অঞ্চলত বাল্যবিবাহ এক প্ৰধান ব্যাধি হিচাপে চিহ্নিত হৈ আহিছে (Child Marriage cases in Assam)।

এতিয়াও বাল্যবিবাহৰ দৰে কু-প্ৰথা আঁতৰি যোৱা নাই সেইসমূহ অঞ্চলৰ পৰা । ইয়াৰ মাজতে টিংখাঙৰ বিভিন্ন চাহ বাগিচাত শিশু সুৰক্ষাৰ(Child right protection) বাবে চলিল সজাগতা অভিযান । টিংখাঙত শিশুৰ সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত গ্ৰহণ কৰা হৈছে এক ইতিবাচক পদক্ষেপ । শিশুক প্ৰকৃত মানৱ সম্পদ হিচাপে গঢ়ি তুলি এক সুস্থ, সবল সামাজিক পৰিৱেশ গঢ় দিয়াৰ উদ্দেশ্যেৰে টিংখাঙৰ চাহ বাগিচা অধ্যুষিত বিভিন্ন অঞ্চলত চলোৱা হৈছে সজাগতা অভিযান(Protection of children education and rights) ।

প্ৰথম এডুকেশ্বন ফাউণ্ডেশ্যন আৰু এবিটাই টিংখাঙৰ বাগিচা অঞ্চলৰ পৰা এইসমূহ সামাজিক ব্যাধি আঁতৰ কৰাৰ উদ্দেশ্যেৰে বিভিন্ন সজাগতামূলক পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰি আহিছে(Awareness program on childrens education and rights) । ইয়াৰ অংশস্বৰূপে মঙলবাৰে বিয়লি প্ৰথম এডুকেশ্বন ফাউণ্ডেশ্যন আৰু এবিটাৰ উদ্যোগত টিংখাঙৰ তিনিআলি চাহ বাগিচাৰ কাষৰীয়া লাইনত শিশুৰ শিক্ষা, বাল্য বিবাহ আৰু শিশু শ্ৰমিকৰ ওপৰত এক সজাগতা ৰেলী বাহিৰ কৰে(Awareness programme in Tingkhang) ।

আটছাৰ ৩ নং দীঘলীয়া উপ শাখা আৰু বাইলুংভেটি প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ সহযোগত কণ-কণ শিশুসকলক লৈ এক সজাগতামূলক সমদল উলিওৱাৰ লগতে ঘৰে-ঘৰে গৈ অভিভাৱক সকলক সজাগ কৰা দেখা যায় । হাতে-হাতে 'অভিভাৱক সজাগ হওক', 'শিশু শ্ৰমিক বন্ধ কৰক' , 'চল হামৰা স্কুল যাবই', 'বাল্য বিবাহ বন্ধ কৰক', 'জলদি চাদি নাই হবি' আদি শ্ল'গানযুক্ত প্লেকাৰ্ড লৈ শতাধিক ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে এই সজাগতা ৰেলীত অংশগ্ৰহণ কৰে ।

স্মৰ্তব্য যে দেশৰ প্ৰতিটো শিশু যিহেতু দেশৰ ভৱিষ্যত, সেয়ে শিশুৰ অধিকাৰ নিশ্চিত কৰাটো প্ৰতিগৰাকী সচেতন নাগৰিকৰ দ্বায়িত্ব আৰু কৰ্তব্য ৷ যিকোনো মূল্যৰ বিনিময়ত সচেতন ৰাইজে নিশ্চিত কৰিব লাগিব শিশুৰ অধিকাৰ ৷ এনেধৰণৰ বেচৰকাৰী সংস্থাৰ উপৰিও অসম চৰকাৰৰ সংশ্লিষ্ট বিভাগেও শিশুসকলক শ্ৰমত নিয়োজিত কৰাৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্ন সজাগতা কাৰ্যসূচীৰ আয়োজনৰ জৰিয়তে জনসাধাৰণক সজাগ কৰাৰ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে । কিন্তু এতিয়াও একাংশই শিশুক বিভিন্ন কৰ্ম ক্ষেত্ৰত নিয়োগ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায় ৷

ইফালে ভাৰতবৰ্ষৰ একাংশ সমাজ ব্যৱস্থাত আজিও বাল্যবিবাহৰ দৰে কু-প্ৰথা প্ৰচলিত হৈ আহিছে (Child Marriage cases in India) । বাল্যবিবাহৰ দৰে এটি ব্যাধি আজিও অসমৰ চুকে-কোণে বিশেষকৈ চাহ বাগিচা অধ্যুষিত অঞ্চলত দেখিবলৈ পোৱা যায় । এনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত সজাগতামূলক কাৰ্যসূচীসমূহৰ কিছু প্ৰভাৱ পৰিলেও সমাজৰ পৰা আঁতৰিব এনে ব্যাধিসমূহ ।

