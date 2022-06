মৰাণ, 16 জুন: মানুহৰ জীৱন প্ৰক্ৰিয়াত জীৱ-জন্তু এক অবিচ্ছেদ্য অংগ । জীৱজগতত প্ৰতিটো প্ৰাণীয়ে প্ৰাকৃতিকভাৱে পৰস্পৰৰ লগত জৰিত আৰু নিৰ্ভৰশীল । এটাই আনটোৰ লগত সমানুপাতিকভাৱে সম্পৰ্ক ৰক্ষা কৰে । যদি প্ৰবাহিত ধাৰা সলনি হয় তেতিয়া জীৱজগতত ভাৰসাম্য বিনষ্ট হয় । কিন্ত জীৱশ্ৰেষ্ঠ মানুহে জীৱ-জন্তুক মৰম কৰাৰ পৰিবৰ্তে নিৰ্মম অত্যাচাৰ কৰা দৃশ্যসমূহ আমাৰ সমাজত বিৰল ।

জীৱ-জন্তুৰ ওপৰত নিৰ্যাতন: বেলাক লগত লৈ স্কুটিৰে ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা দিল্লীলৈ যাত্ৰা সুৰেঙৰ

সেইবাবে জীৱজগতত জীৱ-জন্তুৰ এই গতিধাৰা অটুট ৰাখিবলৈ আৰু জন্তুৰ প্ৰতি হৈ থকাৰ হিংসাত্মক কাৰ্যকলাপ প্ৰতিৰোধ কৰিবলৈ ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা দিল্লীলৈ এজন যুৱকে আৰম্ভ কৰিছে এক সজাগতামূলক যাত্ৰা । ''Stop the Animal Cruelty'' ৰ্শীৰ্ষক থীম লৈ ডিব্ৰুগড়ৰ মিলন নগৰৰ চাও সুৰেং ৰাজকোঁৱৰ নামৰ যুৱকজনে এখন স্কুটি লৈ আজি আৰম্ভ কৰিলে দিল্লীলৈ এই যাত্ৰা (Awareness Journey from Dibrugarh to Delhi against cruelty on animal) ।

অকলে নহয়, লগত লৈ গৈছে ''বেলা'' নামৰ এটা পোহনীয়া কুকুৰ । মানুহৰ লগতে বেলাইও অতিক্ৰম কৰিব ২,৫০০ কিলোমিটাৰ পথ । যি পথেৰে নতুন বাট কাটি জনসাধাৰণক দিব সজাগ আৰু সচেতনতাৰ খবৰ । প্ৰয়াত ডিম্ব ৰাজকোঁৱৰ আৰু মাতৃ ভাৰতী ৰাজকোঁৱৰৰ পুত্ৰ সুৰেঙৰ এই সাহসিক যাত্ৰাই সফলতা লাভ কৰক ৷

লগতে পঢ়ক: ৰাজ্যত পুনৰ ক'ভিডৰ উকমুকনি: 24 ঘন্টাত আক্ৰান্ত 21