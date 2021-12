মৰাণ, 26 ডিচেম্বৰ: সদ্য সমাপ্ত অসম বিধান সভাৰ শীতকালীন অধিৱেশনৰ মজিয়াত শ্ৰমমন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণে লাহোৱাল সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত মৃতপ্ৰায় অৱস্থাত থকা মদাৰখাট চাহ বাগিচা(Madarkhat Tea Estate) সম্পৰ্কত টুলুঙা মন্তব্য প্ৰদান কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে ৷ সদৌ অসম চাহ জনজাতি ছাত্ৰ সন্থাৰ লাহোৱাল শাখাই তুলিছে এই অভিযোগ ।

শ্ৰমমন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণৰ বিৰুদ্ধে গৰজি উঠিল আটছা

মৃতপ্ৰায় অৱস্থাত থকা ঐতিহাসিক ১২০ বছৰীয়া মদাৰখাট চাহ বাগিচাখনৰ শ্ৰমিকৰ দুখ বেদনা বুজ ল'বলৈ আহৰি নহ'ল বুলি শ্ৰমমন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণ(Minister of Labour and Tea tribe welfare)ক আটছাৰ লাহোৱাল শাখাই তীব্ৰ বাক্যবাণেৰে সমালোচনা কৰি ডিকমৰ চেঁচাত মুৰ্দাবাদ ধ্বনি দিয়ে (Protest against Minister Sanjoy Kishan) ।

উল্লেখ্য যে, তিনিমাহে মদাৰখাট চাহ বাগিচা বন্ধ হৈ থকাত ১৮ শ চাহ শ্ৰমিকৰ জীৱনলৈ নামি আহিছে অন্ধকাৰ । চাহ শ্ৰমিকৰ এই দুৰ্যোগৰ সময়ত শ্ৰমমন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণৰ নীৰৱ ভূমিকাত সদৌ অসম চাহ জনজাতি ছাত্ৰ সন্থাৰ লাহোৱাল শাখা ক্ষোভিত হৈ পৰিছে । শ্ৰমমন্ত্ৰীগৰাকীক চাহ জনজাতি লোকসকলে উচিত সময়ত যোগ্য প্ৰত্যুত্তৰ দিব বুলি আটছাৰ লাহোৱাল শাখাই হুংকাৰ দিয়ে ।

