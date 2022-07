মৰাণ, ১৫ জুলাই : এগৰাকী ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ এথলিট । ৰাজ্যৰ লগতে দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এথলেটিকছ প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিছে তেওঁ । লাভ কৰিছে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত সোণকে ধৰি বহুতো পদক । কিন্তু ৰজাঘৰীয়াৰ পৰা এইগৰাকী প্ৰবীণ খেলুৱৈ আজিও অৱহেলিত হৈ থাকিল ।

ৰাজ্য চৰকাৰে ক্ৰীড়া ক্ষেত্ৰত সফলতা লাভ কৰাসকলৰ বাবে বিশেষ আঁচনি ঘোষণা কৰিছে । কিন্তু তাৰ সমান্তৰালভাৱে আজিও চৰকাৰৰ বিশেষ সা-সুবিধাৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আছে বহু ৰাজ্যিক তথা ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ খেলুৱৈ । তেনে এগৰাকী প্ৰবীণ খেলুৱৈ হৈছে চৰাইদেউ জিলাৰ বৰহাট অঞ্চলৰ ঘনপ্ৰভা গগৈ (Senior Athlete Ghanaprabha Gogoi from Charaideu) । ৮৫টা বছৰ অতিক্ৰম কৰা এইগৰাকী বয়োজ্যেষ্ঠ খেলুৱৈ ঘনপ্ৰভা গগৈয়ে দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত নাম উজলাইছে অসমৰ ।

ঘনপ্ৰভা গগৈৰ প্ৰতি চৰকাৰৰ সুদৃষ্টি পৰিবনে ?

এগৰাকী ৰাজ্যিক তথা ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ এথলেটিক্স হোৱা সত্ত্বেও কিন্তু ৰজাঘৰীয়াৰ দৃষ্টি পৰা নাই তেওঁৰ ওপৰত (National level senior Athlete Ghanaprabha Gogoi) । এইগৰাকী বয়োজ্যেষ্ঠ খেলুৱৈয়ে আজিলৈকে লাভ কৰা নাই চৰকাৰৰ কোনো ধৰণৰ সা-সুবিধা । বিগত সময়ছোৱাত চৰাইদেউ জিলা প্ৰশাসন, নাজিৰা মহকুমা প্ৰশাসনৰ লগতে বিভিন্নজনৰ পৰা সম্বৰ্ধনাপ্ৰাপ্ত এইগৰাকী প্ৰবীণ খেলুৱৈয়ে বৃদ্ধ পেঞ্চনৰ টকাকেইটাৰ পৰাও বঞ্চিত হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে (Ghanaprabha Gogoi get no any aids from government) ।

ইফালে মনত দুৰ্বাৰ হেঁপাহ থকা এইগৰাকী প্ৰবীণ খেলুৱৈয়ে আৰ্থিক অনাটনৰ বাবেই দেশৰ বাহিৰত অনুষ্ঠিত প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ পৰা বিৰত থাকিবলগীয়া হোৱা বুলি আমাৰ আগত মন্তব্য কৰিছে । ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰি ৰাজ্যলৈ সুনাম কঢ়িয়াই অনা এইগৰাকী প্ৰবীণ খেলুৱৈ ঘনপ্ৰভা গগৈৰ প্ৰতি চৰকাৰৰ সুদৃষ্টি পৰিবনে (Assam Government betrayed Ghanaprabha Gogoi from Government schemes) ? তেখেতে লাভ কৰিবনে চৰকাৰী সা-সুবিধা ? অনাগত দিনত সেয়া লক্ষণীয় হ'ব ।

