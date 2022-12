টিংখাঙত শিলান্যাস আৰু উদ্বোধন ১০০০ কোটি টকীয়া প্ৰকল্পৰ

মৰাণ, ২৪ ডিচেম্বৰ : যোৱা ৫ ডিচেম্বৰৰ পৰা অসম চৰকাৰে বিকাশৰ বাবে এটা পষেক শীৰ্ষক এক কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰিছিল । এই কাৰ্যসূচীৰ অধীনত ৰাজ্যখনৰ ১১ খন জিলাত বিভিন্ন ধৰণৰ উন্নয়নমূলক আঁচনিৰ শুভাৰম্ভ কৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই (Bikashar Babe Eta Poshek of Assam Govt)। আজি এই বিকাশৰ বাবে এটা পষেকৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ সমাপ্তি হ'ব । শনিবাৰে ডিব্ৰুগড় জিলাৰ টিংখাঙত বিকাশৰ বাবে এটা পষেক কাৰ্যসূচীত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিব ।

অসমক‌ ভাৰতৰ শ্ৰেষ্ঠ ৫ খন ৰাজ্যৰ শাৰীত উন্নীত ‌কৰাৰ লক্ষ্যৰে "বিকাশৰ বাবে এটা পষেক" শীৰ্ষক কাৰ্যসূচীত দিনৰ প্ৰায় ১১ বজাত টিংখাঙৰ কুঁৱৰীগাঁও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় খেলপথাৰত উপস্থিত হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী (Assam CM public meeting at Tingkhong)। উক্ত কাৰ্যসূচীত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগতে বহুকেইগৰাকীৰ মন্ত্ৰী আৰু বিধায়কো উপস্থিত থাকিব । উক্ত অনুষ্ঠানত ডিব্ৰুগড় চৰকাৰী ঔদ্যোগিক প্ৰশিক্ষণ প্ৰতিষ্ঠানৰ উৎকৰ্ষতা কেন্দ্ৰ হিচাপে আধাৰশিলা স্থাপন কৰা হ'ব । মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কেইবাটাও আঁচনিৰ শিলান্যাস আৰু শুভ উদ্বোধন কৰিব (CM to inaugurates several projects in Tingkhong)।

তাৰ ভিতৰত আছে দুলিয়াজানত IIT প্ৰশাসনিক ভৱন, টিপাম হৈ ভাদৈ পাঁচআলি-জয়পুৰ খুনচা পথৰ বহলিকৰণ, মোহনাঘাটৰ পৰা মহমাৰি পথাৰলৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মথাউৰিৰ ওপৰৰে পথ নিৰ্মাণ, মহমাৰি পথাৰৰ পৰা মধুপুৰলৈ পকী পথ, অকলেণ্ডৰ পৰা মাইজান, মধুপুৰ টিপলিং পথৰ পৰা ৰে'লৱে লেভেল ক্ৰচিঙত উৰণীয়া সেঁতু ,দুলীয়াজানত AIIB ৰ অধীনত অসম বিতৰণ ব্যৱস্থাৰ সৱলীকৰণ আৰু লোকচান হ্ৰাসৰ আধাৰশিলা, টিংখাঙত লোক নিৰ্মাণ ভৱনৰ পৰিদৰ্শন বঙলা উদ্বোধন, জল জীৱন মিছনৰ অধীনত প্ৰায় ৬৩৪২ টা কাৰ্যক্ষম ঘৰুৱা টেপ সংযোগ, ২৪ খন নতুন আঁচনিৰ শুভাৰম্ভ, ডিব্ৰুগড় জলসম্পদ বিভাগৰ অতিথিশালা ও সহায়তা কেন্দ্ৰৰ উদ্বোধন, ৰহমৰীয়াত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত লকাচনিৰ পৰা টিলিং গাঁৱলৈ মথাউৰিৰ আধাৰশিলা ।

জানিব পৰা মতে ডিব্ৰুগড় জিলাখনত প্ৰায় ১০০০ কোটি টকীয়া প্ৰকল্পৰ শিলান্যাস আৰু শুভ উদ্বোধন কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে । ইতিমধ্যে শুকুৰবাৰে সন্ধিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক উপস্থিত হৈছে ডিব্ৰুগড় জিলাৰ নামৰূপত (CM Himanta Biswa Sarma at Namrup)। নামৰূপত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ঘোষণা কৰা মতে অহা ফেব্ৰুৱাৰী মাহত পুনৰ বিকাশৰ বাবে এটা পষেক কাৰ্যসূচীৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ আৰম্ভ কৰা হ'ব ।

প্ৰথম পৰ্যায়ৰ দৰে দ্বিতীয় পৰ্যায়তো ১১-১২ খন জিলাত বিভিন্ন আঁচনিৰ শুভাৰম্ভ কৰা হ'ব । ইফালে নামৰূপত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী উপস্থিত হোৱাৰ পাছতে অঞ্চলটোৰ ৰাইজে ভিৰ কৰা দেখা যায় । মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক সাক্ষাতৰ বাবে বিভিন্নজনে ভিৰ কৰে ।

