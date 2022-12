কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ প্ৰশংসাত পঞ্চমুখ মুখ্যমন্ত্ৰী ড° হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা

ডিব্ৰুগড়, 24 ডিচেম্বৰ : শনিবাৰে আয়োজন কৰা হয় চাবুৱাৰ বিন্ধাকটা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ সোণালী জয়ন্তী অনুষ্ঠান (Golden Jubilee of Bindhakata High School) ৷ বিন্ধাকটা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ সোণালী জয়ন্তী উদযাপন সমাৰোহত অংশগ্ৰহণ কৰে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই (Assam CM at at Bindhakata) ৷

বিন্ধাকটা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ সোণালী জয়ন্তীৰ অনুষ্ঠান

1957 চনৰে পৰা এই শিক্ষানুষ্ঠানখনে বৃহত্তৰ বিন্ধাকটা অঞ্চলত শিক্ষাৰ জ্যোতি বিয়পোৱাৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰি আহিছে ৷ এই বিদ্যালয়খনৰে প্ৰাক্তন ছাত্ৰ আছিল বৰ্তমানৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ৷ সেয়ে এই বিদ্যালয়ৰ উন্নতিৰ হকে বিন্ধাকটা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰাক্তন ছাত্ৰ সৰ্বানন্দ সোণোৱালে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ শৰ্মাক 3 কোটি টকাৰ বাবে আবেদন কৰিছিল ৷

এজন প্ৰাক্তন ছাত্ৰৰ বিদ্যালয়ৰ প্ৰতি থকা কৃতজ্ঞতা আৰু মৰমৰ চিনৰ বাবেই মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ শৰ্মাই এই বিদ্যালয়খনলৈ 3 কোটি টকাৰ আবন্টন দিয়ে ৷ সেই উদ্দেশ্যে শনিবাৰে বিন্ধাকটা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ সোণালী জয়ন্তী উপলক্ষে আয়োজন কৰা মুকলি সভাত উপস্থিত হৈ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তথা বৰ্তমানৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ উপস্থিতিত কেবাটাও প্ৰকল্পৰ শুভ উদ্বোধন কৰে ।

এই অনুষ্ঠানতে প্ৰায় 3 কোটি টকা ব্যয়েৰে নিৰ্মিত বিন্ধাকটা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ পৰিবৰ্দ্ধিত আন্তঃগাঁথনি আৰু বিদ্যালয় চৌহদত নিৰ্মিত 3.5 কে ভি এযুক্ত গ্ৰীডবিহীন সৌৰশক্তি কেন্দ্ৰটো উদ্বোধন কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে (Assam CM Inaugurated solar power station at Bindhakata) ৷ লগতে প্ৰায় 90 লাখ টকা ব্যয় সাপেক্ষে আদৰণি তোৰণ, পদপথ, পকী নৰ্দমা আদিৰ শিল্যান্যাস কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৷

কোটি টকা ব্যয়েৰে নিৰ্মিত বিন্ধাকটা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ পৰিবৰ্দ্ধিত আন্তঃগাঁথনি

উল্লেখ্য যে, এই অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ প্ৰশংসাত পঞ্চমুখ হৈ পৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ শৰ্মা (Assam CM Praise centeral minister Sarbananda Sonowal)। সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ আহ্বানৰ বাবেই বিদ্যালয়খনলৈ 3 কোটি টকা দিয়াৰ কথা ৰাইজৰ আগত সদৰী কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ।

অনুষ্ঠানত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলী, মন্ত্ৰী বিমল বড়া, সাংসদ প্ৰদান বৰুৱা, বিধায়ক বিনোদ হাজৰিকা, প্ৰশান্ত ফুকন, পোনাকণ বৰুৱা, অসম পৰ্যটন উন্নয়ন নিগমৰ অধ্যক্ষ ঋতুপৰ্ণ বৰুৱা, অসম পেট্ৰ’কেমিকেলছ লিমিটেডৰ অধ্যক্ষ বিকুল ডেকাকে ধৰি অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তিসকল উপস্থিত থাকে ।

